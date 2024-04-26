印尼起草新版減少碳排承諾 首次納入海事部門

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼政府正根據聯合國氣候變化綱要公約規定，草擬新版「國家自定貢獻」（NDC）減碳承諾方案。新方案將首度納入海洋暨漁業部，目前相關部門正設定減碳量基準和減碳目標，同時評估海事部門碳捕捉潛力。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，環境與林業部氣候變化監控司司長拉克希米（Laksmi Dhewanthi）表示，政府預計將在未來幾個月內，完成第2份「國家自定貢獻」，並在8月前提交給聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

根據聯合國網站，「巴黎協定」（Paris Agreement）各締約國都必須設定「國家自定貢獻」氣候行動計畫方案，每5年更新一次。新版「國家自定貢獻」方案須在明年3月前繳交。

身為世界最大溫室氣體排放國之一，印尼減排目標是至2030年自行減排31.89%，或在國際支持下減排43.2%。

「雅加達郵報」報導指出，在新版「國家自定貢獻」方案，印尼政府將首度納入海事部門，目前海洋暨漁業部正在設定減碳量基準和減碳目標，並評估海洋部門的碳捕捉潛力。

據報導，新版「國家自定貢獻」規劃以印尼2019年排放量做為基準，這與第一份「國家自定貢獻」採用2015年排放量做為基準有很大不同。

拉克希米也補充，新方案將以升溫控制在攝氏1.5度為目標，而非攝氏2度。

對此，印尼「必要服務改革中心」（Institute for Essential Services Reform）執行長菲比（Fabby Tumiwa）表示，他樂見政府在「國家自定貢獻」以2019年排放量做為基準，不過也呼籲政府應該制定更宏大目標，因為印尼仍未達到2022年提交的「國家自定貢獻」升級版方案。

菲比說，印尼目標是2025年再生能源發電占比達23%。去年目標為18%，但卻只達到13%。他補充，印尼化石燃料使用量仍持續增加，預計2030年將增加至30GW（百萬瓩）。

另外，印尼環保組織環境討論會（WALHI）執行長蘇哈迪（Zenzi Suhadi）則樂見政府計劃加大石油和天然氣行業的減排力度，但也強調，計算下游廠商排放量的重要性。

蘇哈迪認為，下游廠商產生更多排放，「儘管因伐木或種植的森林砍伐有所減少，但在降低與採礦有關的森林砍伐方面，印尼仍面臨挑戰」。（編輯：陳惠珍）1130426