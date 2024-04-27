開箱老照片》中影「源」片開鏡

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（中央社網站）1979年（民國68年）4月27日：中央電影公司文藝新片「源」，在台北士林片廠由中國國民黨中央文化工作會副主任陳叔同主持開鏡。

很多人知道台灣有天然氣，但卻少有人知道台灣也有石油，而且開採時間非常早。1979年，台灣新生報連載張毅的小說「源」，描寫客籍先民渡海來台、胼手胝足拓墾新天地，建立亞洲第一口油井的故事。

張毅後來將連載小說改編為劇本，由陳耀圻執導，以新台幣6000萬元鉅資拍攝成的電影「源」，在1980年上映後，得到各界熱烈反應，張毅因此獲得第26屆亞洲影展最佳編劇獎、徐楓也拿下第17 屆金馬獎最佳女主角。

這部電影是中影的第100部作品，當時為了拍攝劇中的街景與富商府邸，中影還大手筆地擴建片場，也就是許多五、六年級以上印象深刻的中影文化城。

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