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鋼鐵業：零碳真的是革命 要有走向高成本準備

2022/3/30 18:05
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（中央社記者賴言曦台北30日電）國發會今天公布2050年淨零碳排路徑圖，鋼鐵業者表示，「減碳容易，零碳真的是革命」，但不做不行；當產業發展遇上永續議題時，要有走向高成本的準備。

國發會今天公布2050年淨零碳排路徑圖，擬定鋼鐵業未來擴大使用廢鋼作為替代原料，研擬使用氫氣等改善製程，並普及天然氣、生質能及綠電等。

有鋼鐵業者認為， 2050年淨零碳排路徑圖中的項目，業界其實一直都在做，例如不斷提升廢鋼的使用比例、高爐從原本的鐵礦改放還原鐵等，但「減碳容易，零碳真的是革命」，但不做不行。

新光鋼董事長粟明德接受中央社記者電訪時則表示，2050年淨零碳排是「樂觀其成」的產業發展方向，且隨著近年減碳意識抬頭，客戶大多會要求購買節能減碳鋼材，這類產品成分純淨，耐用度也高，可降低老舊汰換造成的浪費，比一般產品更具市場競爭力。

至於氫能煉鋼議題，粟明德認為，氫能煉鋼礙於技術問題，確實會推升成本，但當產業發展遇上永續議題時，勢必要有走向高成本的準備。（編輯：林淑媛）1110330

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