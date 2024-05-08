揚智擬減資4成彌補虧損 盼業績快速回溫

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）機上盒晶片廠揚智今天董事會決議辦理減資彌補虧損，減資比率約40%，以改善財務結構。揚智指出，若以目前實收資本額新台幣19.51億元粗估，減資規模約7.8億元，減資後實收資本額約11.7億元。

揚智第1季合併營收3.94億元，單季本業營業虧損1億元，稅後虧損1.35億元，每股基本虧損0.7元，揚智指出，主要是2月出貨天數減少及市場標案遞延效應影響。

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展望第2季，揚智評估法國奧運及歐洲盃足球賽將於6月開賽，帶動市場需求快速成長，搭配新一代高解析機上盒系統級晶片新產品推出，加上電視營運商啟動新一代雲端視訊服務拉貨需求下，預期業績可快速回溫。

揚智董事會今天也決議不繼續辦理2023年股東會通過私募案，主要是未在期限內完成辦理額度，揚智再規劃不超過新台幣10億元額度的私募案，預計6月18日股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人狀況，以不超過3次為限分次辦理，資金將全數用以充實營運資金。（編輯：黃國倫）1130508