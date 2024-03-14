揚智去年每股虧損8.75元 累虧達實收資本額1/2

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）機上盒晶片廠揚智去年本業和業外同步虧損，歸屬母公司凈損約新台幣16.92億元，每股虧損8.75元；累積虧損達實收資本額1/2。

揚智因有重大訊息待公布，經證交所同意自今天起暫停交易。揚智晚間6時召開重大訊息說明記者會，董事長梁厚誼和總經理陳嘉修出席說明去年營運虧損情況。

陳嘉修表示，去年受全球機上和產業成長放緩、客戶庫存及通膨等經濟不利因素影響，致營業損失6.2億元。此外，經保守評估，遞延所得稅資產在未來短期內無足夠的課稅所得可供減除使用，依照國際會計準則規定認列所得稅費用4.7億元。

揚智轉投資寰宇智芯（成都），因中國經濟前景面臨不確定性，且晶片產業市場競爭激烈，寰宇智芯營運不如預期，未能維持充足資金支應營運，基於營運風險升高及長期營運發展考量，評估對寰宇智芯的股權、債權投資及因業務往來產生的各項資產等出現減損客觀證據，認列1.5億元損失。

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陳嘉修說，民國111年與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議，當時依當地資本市場商業慣例簽有股分回購條款，考量經營不利因素，評估未來觸發契約條件風險增加，在保守原則前提下，提列股權投資賠償準備3.7億元。

陳嘉修表示，公司資金無虞，賠償準備對營運尚無造成重大影響。目前機上盒、語音晶片及顯示螢幕業務自去年第4季已逐漸復甦，將持續深耕客戶、布局新產品，強化營運效率並撙節成本費用，優化營運成果。（編輯：楊凱翔）1130314