捷克解放日開放參觀眾院 議長艾達莫娃親自導覽

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（中央社記者劉郁葶8日布拉格專電）捷克「解放日」當天（8日）開放民眾參觀眾議院。曾在去年3月訪台的捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）親自導覽，並回答民眾提問。

捷克每年5月8日為「勝利日」（Den vítězství）或「解放日」（Den osvobození），是紀念1945年二戰時，盟軍與布拉格人起義解放捷克斯洛伐克。這天為國定假日，許多超市與餐廳關閉，但特別開放捷克參議院與眾議院讓民眾參觀。

眾議院位於布拉格小城區，是捷克主要的立法機關，由200個議席組成。在2021年眾議院大選中，艾達莫娃所屬的「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）與其他政黨組成聯合政府，拿下最高票，現由艾達莫娃擔任議長。

導覽一開始，由導覽員瓦夫羅瓦．切爾馬科娃（Dagmar Vávrová-Čermáková）介紹眾院不同建築的歷史。眾議院主要由斯米日茨基宮（Smiřicky Palace）、斯滕伯格宮（Sternberg Palace）與圖恩宮（Thun Palace）組成。其中圖恩宮曾是劇院，在1794年遭祝融之災燒毀，重建後才變成當今的眾議院，議員經常投票表決的主會議廳就位於圖恩宮。

導覽途中，艾達莫娃驚喜現身，民眾紛紛要求合影。艾達莫娃曾在去年3月率領逾150人的訪問團訪台，是捷台史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團，意義非凡。

來到主會議廳，艾達莫娃指向主席列說：「主席和副主席坐在最高一排，政府官員坐在我們下面這排，因為眾議院有監督政府的象徵意義，政府需向眾議院負責。」

艾達莫娃說，每位眾議員有自己的座位，同政黨成員會坐在一起，每個座位上有4個按鈕，紅色是不同意、綠色是同意、灰色是沒意見，黑色是未出席。主會議廳的右上方為記者區，左上方則為民眾區，有80個座位偶爾開放旁聽，前方設有大片玻璃，以防有人跳下來擾亂程序。

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艾達莫娃表示，有民眾會問，為何會議期間，主會議廳卻有一半是空的。這是因為攝影機會將現場實況傳回議員的辦公室，當輪到議員演講或投票時，才會回來主會議廳。「所以我們知道這裡發生什麼事，只是會議時間長，我們不會把全部時間都花在主會議廳中。」

民眾向艾達莫娃提問，最喜歡眾議院的哪個地方。艾達莫娃表示，最喜歡豪斯橋（Haus to haus bridge），因為在辦公室上班時，經常看不到戶外風景；但來到豪斯橋能接收到陽光，看到外面發生的事。（編輯：馮昭）1130508