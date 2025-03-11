加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅戰引發經濟衰退疑慮美股大跌 特斯拉輝達等科技股災情慘重
首頁 / 國際

捷克政府高層召開特別會議 強化國防續挺烏克蘭

2025/3/11 07:58（3/11 08:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷克政府高層召開特別會議，總理費亞拉表示，當前複雜且嚴峻的國際形勢下，必須竭盡全力確保主要政治力量，在加強國家安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月11日
捷克政府高層召開特別會議，總理費亞拉表示，當前複雜且嚴峻的國際形勢下，必須竭盡全力確保主要政治力量，在加強國家安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格11日專電）捷克總統帕維爾日前召開特別會議，並說隨著美國政策立場轉變，捷克與歐盟要更專注提升自身能力，並擁有一支現代化且能迅速應對的軍隊。總理費亞拉則強調，須確保主要政治勢力就加強安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性。

帕維爾（Petr Pavel）10日下午在布拉格城堡召開特別會議，與會者包括總理費亞拉（Petr Fiala）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）和國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）。多方就當前國際局勢變化，討論捷克的安全與國防議題。

帕維爾在會後指出，鑒於美國在重要問題上變化立場，捷克和歐盟需要更關注如何提升自身能力。同時，與美國繼續保持緊密關係，維持跨大西洋聯盟仍是優先事項。

帕維爾認為，捷克要逐步增加國防開支，並建立現代化、具作戰能力的軍隊，這對防衛系統至關重要。他強調，國家安全不僅是依賴專業的安全部門，而應該成為整個社會的責任。

帕維爾表示，捷克將繼續支持烏克蘭，並確保烏克蘭能獲得穩定的和平，這也符合捷克的安全利益。

費亞拉表示，簡單來說，沒有安全，就無法實現任何目標。在當前複雜且嚴峻的國際形勢下，必須竭盡全力確保主要政治力量，在加強國家安全達成共識，並意識到增加國防預算的必要性，同時在基本議題上立場一致。

艾達莫娃表示，「我們正努力彌補捷克軍隊與整體防衛能力的長期不足。」然而這仍然不夠，未來仍需投入更多資源，但這不應僅是政府執政黨之間的協議，而必須獲得社會各界的廣泛共識。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

維特齊則說，他堅信，每個人都在盡最大努力確保捷克的安全，並持續支持烏克蘭，「因為這符合我們的長遠利益」。

捷克為強化防衛以因應國際情勢，政府已在上週宣布，每年將增加GDP的0.2%用在國防支出，目標是在2030年將國防預算提高至GDP的3%。（編輯：張芷瑄）1140311

#艾達莫娃
#烏克蘭
#捷克
#維特齊
#帕維爾
#費亞拉
#歐盟
帕維爾
數千人集會挺烏 捷克總統：和平談判須納烏克蘭歐洲川普稱澤倫斯基獨裁者 捷克總統續挺烏克蘭入北約
費亞拉
捷克強化自衛因應新局勢 國防預算2030年增至GDP3%捷克參議長維特齊：讓烏克蘭孤立 我們終將自食其果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：