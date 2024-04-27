早安世界》鋒面挹注全台水庫1.2億噸 中部進帳最多有助稻作灌溉
鋒面挹注全台水庫1.2億噸 中部進帳最多有助稻作灌溉
鋒面來襲，近日全台水庫降雨效益估達1.2億噸，中部水庫進補最多，累計高達7400萬噸。水利署表示，這波降雨非常關鍵，除挹注水庫集水區，平地降雨也有助一期稻作灌溉，降低枯水期風險，後續將密切關注梅雨狀況。（看完整報導）
民間地震速報APP與國家級警報差在哪？為何搖很大沒通知？QA一次看
4月3日花蓮發生規模7.2地震，由於部分縣市並未達到國家級警報發布條件，引起諸多討論，許多民眾開始搜尋下載地震速報APP，希望在強震發生時能及早預警。各類地震速報APP與國家級警報有何差別？有比氣象署資料快速且準確嗎？中央社整理Q&A帶你了解。（看完整報導）
中南部留意大雨 28日鋒面北移降雨趨緩
氣象署表示，受鋒面影響，4月26日至28日，中南部地區需留意大雨，特別是26日晚間到27日，降雨以中南部為主，北部及東半部降雨趨緩。27日晚間起，鋒面北移，降雨區域隨之往北，但整體降雨將趨緩。29日將是未來一週降雨最少的日子，各地多雲，中部以北及東部山區有短暫陣雨。下一波鋒面於30日接近，帶來更多降雨，5月1日及2日西半部及宜蘭降雨增強。（看完整報導）
布林肯訪中 強調520前台海和平穩定重要性
美國國務卿布林肯26日在北京會見中國國家主席習近平。共同社報導，美國官員指出，布林肯與中國外長王毅會談時強調，在台灣下任總統賴清德就職前維持台海和平穩定的重要性。習近平則強調，盼美方正面看待中國的發展，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。中國外交部宣布，雙方達成5點共識，其中包括將首度舉行人工智慧政府間對話會議。布林肯表示，會議將於未來數週內進行。（看完整報導）
比利時婦人47年前遭非法送養 驗DNA拼湊身世將返台尋親
一位爭議牧師，一場半世紀前的隱誨安排，雖帶給雅斯敏．馬丁在比利時的一個美滿家庭，但她仍花了20年想找回被迫斷裂的台灣親情。她笑說：「DNA鑑定我是100%台灣人。」尋親困難，不只是因為她早在1976年就被送養國外，與台灣連結的人事全非，更因為掌握她尋親關鍵資訊的牧師翁節敦，司法爭議纏身，赴美數十年來已失音訊。記者也發現，還有其他與雅斯敏情況類似、被翁節敦送出國的台灣子女。（看完整報導）
遊客無視交通規則、爬屋頂搶拍 日本河口湖町設屏障遮住人氣打卡點
由於大批觀光客的行為引起不滿，日本山梨縣富士河口湖町將在一處人氣打卡點設置巨大屏障，阻擋遊客拍攝富士山。河口湖町有很多角度可以拍攝富士山。但當地一間Lawson便利商店特別受歡迎，因為富士山正好出現在便利商店後方。富士河口湖町官員告訴法新社，「很遺憾我們不得不這麼做，因為有些觀光客不守規矩」，例如亂扔垃圾、無視交通規則等。（看完整報導）
美校園反戰挺巴勒斯坦示威蔓延 一週逾500人被捕
美國大學校園的反戰示威蔓延，全美各大學25日都有親巴勒斯坦示威學生被捕，一週因示威被捕總人數超過500人；有電視台攝影記者遭執法人員拽倒在地，被控掩護示威者。華盛頓郵報指出，南加州大學24日晚的騷亂導致數十人被捕，校方以因應示威改採新的安全措施為由，取消5月10日的畢業典禮。（看完整報導）
疑2中國漁民登高登無人島礁 海巡帶回南竿調查
馬祖海巡隊長洪文泉告訴中央社記者，25日於禁止水域範圍內的高登附近離岸無人島礁發現2名身分不明人士，已帶回連江縣南竿鄉，目前正在調查。一名北竿鄉漁民表示，越界捕魚「幾乎每天都在發生」，且中國漁民足跡不只在高登、亮島與周邊無人島礁，芹壁村旁龜島夜間常看到疑中國漁民前往埋設章魚籠，還「侵門踏戶」直接爬上北竿大沃山一帶採集海螺。（看完整報導）
公然侮辱罪合憲但限縮範圍 憲法法庭：故意貶損他人名譽才構成
憲法法庭26日宣布，公然侮辱罪合憲，但限縮其適用範圍，僅針對故意貶損他人社會名譽或名譽人格，且超出一般人可合理忍受範圍，而非有益於公共事務思辯的情形。此判決強調，不是所有負面或粗俗言論都構成公然侮辱，需考量言論的脈絡、表達者與受害者的關係等因素。（看完整報導）
頑固型憂鬱症具遺傳性 北榮研究證實一等親罹病風險增9倍
北榮團隊研究發現，過去多認為頑固型憂鬱症（TRD）是壓力導致，其實跟腦部高度相關，且具家族遺傳性，一等親罹病風險增9倍，為首篇證實頑固型憂鬱症有基因遺傳風險的研究。這項研究今年4月獲得精神領域國際期刊JAMA Psychiatry接受刊登，及CNN專文報導。北榮精神醫學部情緒精準醫療中心主任李正達接受媒體電訪說明，絕大多數研究都發現，當家中有1人得到精神疾病，其他人罹病的機會是1到3倍。（看完整報導）
開箱老照片》中影「源」片開鏡
1979年4月27日，中央電影公司文藝新片「源」，在台北士林片廠由中國國民黨中央文化工作會副主任陳叔同主持開鏡。很多人知道台灣有天然氣，但卻少有人知道台灣也有石油，而且開採時間非常早。1979年，台灣新生報連載張毅的小說「源」，描寫客籍先民渡海來台、胼手胝足拓墾新天地，建立亞洲第一口油井的故事。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》鋒面挹注全台水庫1.2億噸 中部進帳最多有助稻作灌溉2024/04/27 06:55
- 2024/04/26 07:19
- 2024/04/25 07:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。