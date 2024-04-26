北榮研究：頑固型憂鬱症與腦部相關 具家族遺傳性

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）北榮團隊研究發現，過去多認為頑固型憂鬱症（TRD）是壓力導致，其實跟腦部高度相關，且具家族遺傳性，一等親罹病風險增9倍，為首篇證實頑固型憂鬱症有基因遺傳風險的研究。

這項研究今年4月獲得精神領域國際期刊JAMA Psychiatry接受刊登，及CNN專文報導。台北榮總醫院精神醫學部情緒精準醫療中心主任李正達今天接受媒體電訪說明，絕大多數研究都發現，當家中有1人得到精神疾病，其他人罹病的機會是1到3倍。

這項研究進一步證實，李正達指出，當家中有頑固型憂鬱症（TRD）患者時，一等親得到其他精神疾病的機會不但增加了2到3倍，比方說焦慮症、強迫症、憂鬱症、躁鬱症甚至思覺失調症等，罹患頑固型憂鬱症的風險更大幅增加9.16倍。

李正達表示，過去絕大多數人認為，頑固型憂鬱症（TRD）與「心理壓力」有比較大的關係，雖然越來越多研究顯示，可能是大腦出了問題，但缺乏大型的研究支持，到底是生理還是心理的占比較高。

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北榮團隊透過分析國人就診資料，在串接不同資料庫後，證實TRD的基因遺傳風險。李正達說，也間接支持了TRD有著高度的生物性致因，也就是有更明顯的腦部異常。

不過，李正達表示，家有頑固型憂鬱症患者的家庭，也不必過度擔心，只要多加注意身心健康，關注壓力耐受性，罹病風險未必會實現，且目前針對頑固型憂鬱症已有多樣化的新穎治療方式，包括促進大腦活性的各式光、電療法，也有新型藥物能促進前額葉活化，只要及早治療後都會快速改善症狀。（編輯：陳政偉）1130426