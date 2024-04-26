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疑2中國漁民登高登無人島礁 海巡帶回南竿調查

2024/4/26 19:16（4/26 19:48 更新）
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馬祖海巡隊長洪文泉26日表示，25日於禁止水域範圍內的高登附近離岸無人島礁發現2名身分不明人士。（中央社製圖）
馬祖海巡隊長洪文泉26日表示，25日於禁止水域範圍內的高登附近離岸無人島礁發現2名身分不明人士。（中央社製圖）
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（中央社記者潘欣彤連江26日電）馬祖海巡隊長洪文泉今天告訴中央社記者，昨天於禁止水域範圍內的高登附近離岸無人島礁發現2名身分不明人士，已帶回連江縣南竿鄉，目前正在調查。

1名北竿鄉漁民表示，越界捕魚「幾乎每天都在發生」，且中國漁民「足跡」不只在高登、亮島與周邊無人島礁，芹壁村旁龜島夜間常看到疑中國漁民前往埋設章魚籠，還「侵門踏戶」直接爬上北竿大沃山一帶採集海螺。

民主進步黨籍北竿鄉民代表詹庭語表示，多次接獲北竿民眾反映越界捕魚問題，包括中國漁民爬上北竿採集螺貝類，問題根本在中國無法有效管理漁民，任由出海並進入台灣管制或禁止水域。如果中國能祭鐵腕，其實類似問題可望大幅減少。

詹庭語說，希望提升海巡執法量能，提早阻攔，他也會向中央政府表達；洪文泉說，海巡接獲相關報案後都會積極處理，更已加強巡查北竿周邊海域。

此外，漁民表示，中國漁民用章魚籠撈上來的漁獲多是尚未成長的小魚與魚苗，長久下來會破壞馬祖生態，而馬祖漁民放在橋仔村附近海域定置網，偶見被中國漁民剪破，每張定置網售價超過新台幣10萬元，造成漁民損失。

長期關心燕鷗的連江縣民表示，北竿無人島礁中，三連嶼、中島、鐵尖島及白廟等被劃為燕鷗保護區，每年4月到9月繁殖期禁登島，但近年中國漁民擅自登島，可能嚇跑準備繁殖的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，導致隔年就不在這裡繁殖，這是生態保育隱憂。

連江縣產業發展處說，如果確認中國漁民違法登島，會請海洋委員會海巡署協助驅離。每年10月到隔年3月非燕鷗繁殖期間，台灣漁民不需申請就可上島採集螺貝，但不得違反野生動物保育法相關管制事項。（編輯：李明宗）1130426

連江縣民憂心中國漁民擅自於燕鷗繁殖期登上燕鷗保護區，可能嚇跑「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。圖為黑嘴端鳳頭燕鷗於無人島礁鐵尖島活動情形。（「馬祖有個周小馬追淚人」提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月26日
連江縣民憂心中國漁民擅自於燕鷗繁殖期登上燕鷗保護區，可能嚇跑「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。圖為黑嘴端鳳頭燕鷗於無人島礁鐵尖島活動情形。（「馬祖有個周小馬追淚人」提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月26日
#北竿
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