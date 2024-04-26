習近平會晤布林肯 盼美方正面看待中國發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）中國國家主席習近平今天下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。習近平強調，盼美方正面看待中國的發展，「第一顆鈕扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

根據央視新聞發布的訊息，習近平說，今年是中美建交45年。45年的中美關係歷經風風雨雨，給了不少重要啟示。

習近平說，兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。

他表示，「我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引」。

習近平表示，當前，世界百年變局正在深刻演進，國際形勢更是變亂交織。中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。

他說，「我多次說過，地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮」。

習近平強調，中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆鈕扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

他說，去年與美國總統拜登（Joe Biden）在舊金山會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。

他說，這次布林肯（Antony Blinken）來訪，是他與拜登幾週前通話時定下來的，希望布林肯不虛此行。（編輯：陳鎧妤）1130426