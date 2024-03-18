美大使稱美中高度競爭將持續10年 北京重申反對

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（中央社記者張淑伶上海18日電）美國駐中國大使勃恩斯日前表示，美中高度競爭的關係可能將持續10年，且不同意中方「東升西降」的說法。中國外交部發言人林劍今天重申，反對以競爭來定義中美關係。

勃恩斯（Nicholas Burns）15日出席美國智庫線上研討會時表示，美中元首舊金山會晤促成相對更穩定的美中關係，雖未能解決重大問題上的多數分歧，但確認了美中互為競爭者的判斷。

勃恩斯指出，美中關係仍具高度競爭性，未來10年內雙方可能成為「系統性的對手」，因此負責任地管控分歧至關重要；且美方不認同中方「東升西降」的論斷，這與美國在印太地區的實力地位不符；美國正強化戰略軍事經濟實力，任何人都不應斷言美國正在衰落；同時，美方正密切關注香港的基本法23條立法。

中國外交部今天舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答媒體要求回應勃恩斯上述談話時聲稱，近一段時間以來，勃恩斯接二連三地公開發表涉中「負面言論」，有關表態偏離了中美元首舊金山會晤（舊金山「拜習會」）達成的共識，無助於推動雙邊關係健康穩定發展。

他宣稱，中美關係「不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈」。「我們反對以競爭來定義中美關係，反對對中國進行抹黑攻擊，反對美方以人權、價值觀為藉口干涉中國內政，反對美方打著競爭的旗號限制中方的正當發展權利」。

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林劍又說，中方將始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，處理和發展中美關係。希望美方和中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和願景，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

美媒自由亞洲電台（RFA）報導，勃恩斯出席上述線上研討會時表示，美中元首會面，達成解決芬太尼和恢復軍方溝通等4點共識，美國政府和國會高層再訪中國，美中關係在2023年下半年以來相對穩定。但美中不僅在新疆、西藏和香港等人權問題上存在明顯分歧，在軍事和科技等方面更是競爭對手，高度競爭的關係可能將持續10年。（編輯：邱國強）1130318