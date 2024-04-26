布林肯訪中帶殺招 美中力求控制爭議

儘管美國準備了殺招，中國也不出意料地表達強硬立場，但美中兩國現尋求控制爭議、而非擱置爭議的「鬥而不破」態勢，目前沒有改變。當然，原因是中國自認目前的己身實力，還無法與美國抗衡。

短短20天內，葉倫（Janet Yellen）和布林肯（Antony Blinken）先後訪中，其實是建立在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月舊金山會晤（拜習會），並取得美中應該恢復高層接觸對話，讓美中關係止跌回穩的基礎上，雙方都有分歧難以消除、尋求改善關係的主觀期待。

特別是4月初葉倫的訪中，僅管她帶著在中國已成事實的「產能過剩」大帽子迎面扣來，中國官媒在批判「產能過剩」的同時，卻同時把葉倫塑造成慈眉善目的「外國大媽」乃至「資深吃貨」的親切形象，刻意營造美中關係「仍然大有可為」、美國官員「不是每個都那麼壞」的印象。

相較於葉倫，布林肯就不太一樣。儘管在美國政壇屬於溫和派，基於主管外交政策，讓他成為美方對外的窗口。既然如今美國對中國好話不多，中方很難將布林肯也塑造成「大叔」或「吃貨」，畢竟，中國民眾對前中共中央外事辦主任楊潔篪遠赴阿拉斯加反客為主、當面「痛斥」布林肯的場景，記憶猶新。

於是，相較於前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2010年5月訪中抵達上海時，中方接機的是時任外交部副部長崔天凱及上海市副市長唐登杰；而布林肯24日抵達上海，卻只派了上海市外事辦主任孔福安接機。雖說美國人比中國人「不重面子重裡子」，但中方既想維持關係、又想給人顏色瞧瞧的小心思，一覽無遺。

從去年初的氣球事件以來，美國加緊了對中國的科技及戰略圍堵。今年來，美國更與歐洲聯手針對「產能過剩」問題向中國發難，特別是中國快速崛起的電動車產業，已經嚴重威脅歐美汽車工業及市場。而歐美先前在太陽能產品、原物料加工品上吃中國大虧的舊帳，至今更是未消。

於是葉倫訪中的背後，就藏著美國在「產能過剩」的指控下，準備為中國加稅的殺招大棒。

葉倫從中國返美後，拜登17日就公開表示，美國政府正在調查中國對鋼、鋁製品是否存在反競爭行為，如果屬實，他將敦促將中國鋼、鋁製品的關稅從7.5%提高到25%，也就是現行的3倍多。眾所週知，中國鋼、鋁製品早在2000年代即傾銷歐美，時間還遠在太陽能製品及電動車之前。

不只葉倫，布林肯這趟訪中，看來也準備了一根殺招大棒。

華爾街日報日前報導，鑑於中國部分銀行涉及協助中俄間軍品及民用轉軍用品的貿易，美國正研擬切斷這些銀行與全球金融體系的連結，作為對中國暗助俄羅斯國防產業及提供關鍵武器零件，用於入侵烏克蘭的制裁。報導並直指，美國此舉是「強力的金融威脅」。

與俄羅斯的金融業相比，中國金融業對全球金融體系、特別是對美元的依賴，有過之而無不及。儘管中國大力推動對外貿易「去美元化」，但成效不彰，以至於金融制裁被視為美國制裁中國的「大殺器」，嚴重性遠高於晶片技術的制約。

和美國準備的大棒相比，中國在布林肯到來前，也提出了5項目標：樹立「正確認知」、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任等。且強硬地警告美方「尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、要求發展權利等問題上的紅線」，堅決反對美方插手南海問題，以及中美關係「必須扣好第一粒紐扣」等。

眾所週知，上述目標和警告，一向是中國對美中關係設定的基調，但這和美國的戰略目標絕大部分相去甚遠。最重要的，和美國比起來，中國缺乏可以逼迫美方就範的籌碼。況且，美國這次準備的上述兩根殺招背後，還多了歐洲的影子。

畢竟，烏克蘭戰爭影響最直接的，是歐洲國家；受電動車傾銷傷害最大的，也是歐洲車廠；從布林肯訪中前夕，對中國態度一向溫和的歐盟23日突襲搜查一家中國安全設備公司位於荷蘭和波蘭的辦公室，調查其產品是否藉國家補貼進入歐盟市場，就能看出梗概。

因此，布林肯這次訪中以及美中之間的過招，中國被外界普遍認為落居下風。但中方口頭上不服輸的作風，加上烏克蘭戰爭的立即影響及美國年底的總統大選，美方在展現「抗中」姿態的同時，也不希望美中關係徒生波瀾。

因此，布林肯這次訪中，除非美中改變國家戰略目標，否則除了「各說各話」，美中關係很難取得什麼結構性的具體進展。但即使各說各話，雙方藉接觸控制爭議、維持「鬥而不破」的態勢，仍是兩國現階段唯一能做的事。只是，越來越被歐美逼到牆角的中國，是否會作出跳牆而出之舉，仍值得注意。（編輯：朱建陵/吳柏緯）1130426