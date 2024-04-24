布林肯訪中 分析：難靠幾次溝通化解中美分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）美國國務卿布林肯今天赴中訪問。中國學者剖析，不能指望透過幾次溝通化解中美分歧；中美高層對話符合兩國利益，恰逢美國選舉年，拜登政府需要一份合格的外交成績單。

布林肯（Antony Blinken）於24至26日訪問中國，前次訪問中國時間為去年6月，不到1年二度赴中訪問；澎湃新聞24日報導引述多名中國學者意見分析布林肯訪中意涵，直指中美保持互動有利彼此，不過雙方多個領域分歧難有突破性發展。

中國人民大學外交學系教授、美國研究中心副主任刁大明表示，中美兩國領導人在去年11月舊金山會晤後，中美關係呈現「止跌企穩」態勢，雙方在多個領域展開高層對話、溝通，相關合作一定程度地恢復；布林肯這次到訪，除了維持兩國關係穩定性，也會在國際熱點問題上交換立場、回應關切。

刁大明表示，布林肯不到1年二度訪問中國，這次訪問中國氛圍較上次好，前次主要是為了中美元首互動作準備；這次則是為了延續中美關係穩定性。可否長期保持這種穩定，美國需要做更多，要做到「以和為貴、以穩為重、以信為本」的基本遵循。

刁大明強調，中美若欲保持正常積極互動，必須相互尊重、雙向互惠。相互尊重是美國對中國要有正確認知，「要把承諾落到實處」；美國不要一味地考慮自己的利益，應該實現雙贏共贏，「唯有如此，才是中美關係正確的相處之道」。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府希望透過中美高層交流穩定在外交上得分；倘若中美關係不穩定，加上俄烏戰爭、以巴衝突等問題，拜登政府外交成績單是乏善可陳，將成為其尋求連任路途上的扣分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韋宗友認為，美國對中國啟動301條款調查、炒作「產能過剩」等問題，有對內爭取支持的選舉考量；這些舉動將不利於中美關係，溝通效果大打折扣。由於中美關切問題的角度、重點不同，「不能指望通過一、兩次溝通就彌合分歧，取得突破性成果」。

韋宗友提到，美國認為中美是戰略競爭關係，也就是說，兩國非朋友也非夥伴，即使中美雙方有溝通、有對話，美國依然捍衛其所認為的利益，美國不斷施壓、指責，甚至是抹黑，這將破壞兩國溝通氛圍。（編輯：唐佩君）1130424