立院29日處理藍白提凍漲電價案 綠喊送協商

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（中央社記者郭建伸、王承中、王揚宇台北28日電）立法院會明天將處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案。對此，民進黨團認為立法權不應干涉行政權，表態將提議交付協商，希望在野黨思考主張是否合理。

國民黨團、民眾黨團26日於立法院程序委員會提案，建請立法院會決議，停止調漲電價，經表決後通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日立法院會議程。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

民眾黨團提案指出，錯誤的政策比貪污更可怕，建請院會作成決議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且在經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。

針對明天立法院會攻防，國民黨團書記長洪孟楷受訪表示，黨團目前沒有要發動甲級動員，院會討論凍漲電價提案時，將會先討論，如果民進黨團有異議，就會拉下協商，進入1個月的冷凍期，如果沒有異議，就通過。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，不擔心民進黨團要求表決，反而擔心拉下來協商。他說，雖然立法院決議後台電可能不埋單，但立法院決議是民意展現，行政部門是否尊重民意，考驗行政院和經濟部的智慧，若行政部門對民意充耳不聞，接下來可能得透過修法讓電價調漲更具備民主監督性。

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記者詢問是否國民黨團、民眾黨團可能整合出一個版本，黃國昌表示，兩黨團的提案大同小異，若各自都通過，沒有什麼不好。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，這是一個不可能接受的提案，因為這不僅會對台電永續經營綁手綁腳，也不能用立法權來干擾行政權，民進黨團會按照議事規則及程序提議交付協商，進入1個月的冷凍期，希望大家在這段期間好好思考，這樣的主張是否合理。（編輯：蘇龍麒）1130328