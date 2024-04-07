專家：葉倫到訪對改善中國出口過剩不會有成效

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（中央社台北7日電）美國財政部長葉倫正在中國訪問，議題之一是中國的產能過剩問題。專家說，葉倫此行在改善中國出口過剩的產能問題上「不會有成效」，但至少美國後續對此採取保護性措施會有了正當性。

中國產能過剩問題引發關注，隨著葉倫（Janet Yellen）這次的中國行，外界更是提出各種解讀，有分析指以全球市場來看，中國沒有過剩的問題；也有學者認為，在美國製造業回流的情況下，全球生產者的競爭正在加劇。

據美國自由亞洲電台日前的報導，葉倫抵達中國前向媒體表示，美國政府認真看待中國在太陽能電池、電動汽車與電池等領域的產能過剩問題，並強調「不排除採取額外措施」，來保護美國相關產業。

美國前駐北京公使、目前擔任華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲計畫資深研究員的王曉岷（Robert S. Wang）5日接受自由亞洲電台電話專訪時表示，美國與歐盟各國都對中國傾銷過剩產能的問題開始緊張，因為這會直接衝擊當地製造業。

王曉岷指出，葉倫此次訪中，「這個應該就是主題」，但他認為葉倫此行在改善中國出口過剩產能問題上 「不會有成效」。

雖然如此，王曉岷表示，「至少（葉倫）去了之後，美國接下來採取保護性措施就會有正當性」。

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王曉岷分析，「她去雖然是沒效，就是說，中方說我還是要繼續傾銷電池等到歐美，不改變傾銷作為。至少葉倫可以回來說，我談過了，我跟他講很危險，他們還是繼續做，那我們就要採取同樣的保護政策。這樣她可以辯護說，我已經跟他們講說，你們這樣做是傾銷，那我現在要有一個回應」。

王曉岷指出，一般來說，美國對傾銷的回應應是關稅措施，或是其他能提高中國貨物進口成本的方式。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130407