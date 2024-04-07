中國產能過剩？學者有反駁也有擔憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海7日電）中國產能過剩問題引發關注。有學者認為，這是西方國家的解讀，以全球市場來看，中國沒有過剩的問題；也有學者分析，在美國製造業回流的情況下，全球生產者的競爭正在加劇。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正在訪問中國，議題之一是關切中國產能過剩，向全球輸出低價商品，影響全球經濟。她在前往中國途中受訪時，曾點名中國針對涉美電動車等關鍵產品的扶持行為，表示要保護美國清潔能源產業不受中國投資和產能過剩影響。

對外經濟貿易大學中國世界貿易組織（WTO）研究院院長屠新泉告訴中央社記者，嚴格意義上來說，「所有有出口的產業都可能是國內的過剩」。但他認為當前重點不在於定義，而是產品和影響，關鍵就是現在中國汽車產業的發展已經影響到其他國家，「政府補貼只是一個他們給中國的標籤，因為美國政府自己也有補貼」。

官方數據顯示，2023年，中國汽車出口491萬輛，年增57.9%，首次躍居全球第一。

屠新泉說，現在歐美關切的產能過剩，主要針對汽車。汽車產業對美國、歐洲、日本和韓國都很重要，因為從製造業的角度來講，汽車產業是最大的一個產業，而全球主要是幾家公司在掌握。

他強調，中國目前對歐洲、東南亞的電動車出口價格高於國內售價，不構成傾銷，即使如此，在海外仍頗具價格競爭力。當前中國電動車對美國只有極少量的出口，美方的「大動作」是預防性行動，為接下來採取措施做準備。

他認為，放在全球對環保產業和新能源的需求來說，如果都淘汰傳統燃油車，當前的綠色能源汽車不但沒有過剩，還遠遠不足。「從注重環境議題的角度來講，中國做的都是好事。但是從產業界的角度來講，就變得不一樣。」

北京清華大學社會學退休教授孫立平今天在其微信公眾號上發表文章，則是從全球供應鏈轉變的角度，認為當前產能過剩的問題十分複雜。

他表示，當前供應鏈重組，除了東協、印度、墨西哥都是「友岸外包」、「近岸外包」等供應鏈理念下的受益者，美國製造業也有明顯的回流和重建。

文章說，2023年美國的製造業投資規模已經達到了2010年的3倍，而且這個數據還在持續上升。有人估計，到2025年，將有84%的美國企業部分或全部回流其製造業務。這導致的結果之一，就是全球供應商更激烈地爭奪有限的市場份額。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，中國在1997年就告別短缺經濟，進入過剩經濟時代。隨著2001年中國加入WTO，等於拓展了河道疏通原本的過剩。現在看，「這條新挖掘的河道在開始淤塞」。即使在中國國內，各行各業的「過剩」也使得競爭越來越激烈，許多企業都在叫苦。

孫立平說，原有的產能在繼續噴湧，新的產能在不斷加入，於是，在本來就是過剩的背景下，整個世界的整體供給能力迅速增加。他認為從歷史上看，產能過剩會引發衝突和戰爭，未來免不了會有一場暴風雨，但需要守護的是，「經濟問題用經濟手段解決，利益問題用妥協方式化解」。（編輯：陳鎧妤）1130407