李強回應中國被指產能過剩：要客觀辯證看待

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（中央社記者張淑伶上海7日電）當前美國關切中國產能過剩。中國國務院總理李強今天會見美國財長葉倫時說，要「客觀、辯證看待產能問題」，並指中國的新能源產業發展將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。

中國官媒新華社報導，李強表示，中方希望中美做夥伴而不是對手。中美加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效。

他表示，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，「不把經貿問題泛政治化、泛安全化」。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。

李強的上述發言，應是針對美方所關切的「中國產能過剩」議題作出回應。

他並表示，中方願和美方在應對氣候變化等問題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。

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新華社報導，葉倫（Janet Yellen）表示，在雙方共同努力下，美中關係變得更加穩定。作為全球前兩大經濟體，美中雙方應當負責任地管理雙邊經濟關係。美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求與中方「脫鈎」，願和中方坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對緊迫的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。

葉倫4日至9日訪問中國，有關中國電動車、太陽能板和其他清潔能源產品生產過剩是此次訪問焦點之一。不過，葉倫訪中期間，中國官媒持續反駁產能過剩的言論，指這是為美國保護主義製造藉口。（編輯：陳鎧妤）1130407