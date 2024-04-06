葉倫與何立峰會談 強調為美企尋求公平營商環境

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（中央社台北6日電）美國財政部長葉倫今天繼續與中國國務院副總理何立峰會談。葉倫會後表示，華府尋求為美國企業創造公平環境，並在非法金融、氣候變遷等議題上與中方深度合作。據新華社報導，何立峰就產能問題作出充分回應。

葉倫（Janet Yellen）6日下午在社群平台X發文表示，「今天，我繼續與中國副總理何立峰就美中經濟關係，進行了富有成效的對話」。美國尋求為美國企業與勞工創造一個公平的環境，同時在非法金融、氣候變遷和其他優先議題上深度合作。

據新華社報導，何立峰與葉倫圍繞落實中美元首重要共識，就中美兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。

報導說，雙方一致同意在中美經濟和金融工作組之下，討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。

報導並稱，中國就美國的「對華經貿限制措施」表達「嚴重關切」，並就「產能問題」作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

葉倫昨天在廣州會見美國商界人士，重申反對美中經濟脫鉤，並關心中國產能過剩及其導致的出口貿易問題。她說，產能過剩也對中國自身企業和產業構成挑戰。

央視新聞新媒體「玉淵譚天」今天下午發布對中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）訪談的影片。何邁可說：「葉倫希望看到美國公司繼續在中國獲得成功。」（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130406