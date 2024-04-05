德國總理蕭茲將訪中 企業界高層隨行

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（中央社台北5日電）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計本月稍晚訪中，隨行包括德國頂尖企業如西門子（Siemens）和BMW等高層，凸顯柏林雖致力於布局全球分散風險，依然得仰賴全球第2大經濟體中國。

路透社4日報導，下週末啟程的訪中行企業高層雲集，當中包括德國電機龍頭西門子執行長博樂仁（Roland Busch），他身兼德國經濟亞太委員會（Asia-Pacific Committee of German Business）主席。

知名車商賓士（Mercedes-Benz）證實，執行長康林松（Ola Kallenius）將隨蕭茲出訪。賓士的兩大股東分別是中國北京汽車集團，以及浙江吉利汽車董事長李書福。

隨團的還包括BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）和拜耳執行長安德森（Bill Anderson），以及德國工業巨擘蒂森克虜伯集團（Thyssenkrupp）執行長羅培茲（Miguel Lopez）。

化工與製藥大廠默克集團（Merck）表示，執行長葛麗鶴（Belen Garijo）也不會缺席。報導說，訪團名單還沒確定，仍有可能增減。

這是去年夏天德國制訂對中新戰略以來蕭茲首次訪中。德國新戰略強調「去風險」以減少對中國經濟曝險，不過執行的具體措施和具約束力的規範條文，卻是界定模糊。

歷來德國總理的重要出訪通常由高層企業訪團陪同，而這份訪中的隨團企業界名單，凸顯中國是德國最大貿易夥伴的地位。

報導說，對於德國產業界尤其是車商而言，中國仍格外重要，德國的車商與中國的合作夥伴，在全球最大的汽車市場也就是中國，共建數家合資企業。

去年德國對中國直接投資達創紀錄的119億歐元（約新台幣4131億元），凸顯德國業者仍持續注資於柏林當局視為制度性競爭對手的國家。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130405