葉倫：美中將就經濟均衡成長及反洗錢展開交流

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（中央社廣州6日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，她與中國國務院副總理何立峰同意就國內與全球經濟的均衡成長展開交流。葉倫表示，這類交流的一部分目的在於處理美國對於中國過剩產能的疑慮。

路透社報導，在中國南部出口重鎮廣州參與兩天經濟會談後，葉倫（Janet Yellen）表示，她與何立峰也同意開設一項論壇，就兩國金融體系的反洗錢行動進行合作。

葉倫在會談結束後的聲明中寫道，這類交流「將促成關於總體經濟失衡的討論，包括這種失衡與過剩產能的關聯，而且我有意藉此機會，提倡一個對美國勞工與企業而言的公平競爭環境」。

葉倫形容雙方的討論富有成效且坦誠。這次4天中國行，她的首要任務就是嘗試說服中國官員抑制電動車、太陽能板及其他乾淨能源技術領域的過剩產能。這種現象已威脅到美國與其他國家的同行。

中國國營媒體駁斥葉倫的過剩產能主張，形容這些說法是美國保護主義政策的「藉口」。

國營媒體新華社昨晚發布社論寫道，這類評論試圖破壞中國國內經濟成長和國際合作，華府應該聚焦在促進國內的創新和競爭力，而非訴諸「散布恐慌」的手段。

葉倫、何立峰及雙方團隊今天會談超過4個半鐘頭，內容涉及多項經濟議題。而美國對中國增加出口電動車、太陽能板與其他產品的疑慮，是葉倫的當務之急。

葉倫預計今天稍晚對記者講話。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1130406