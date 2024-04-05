葉倫會見中國副總理 稱美中已在重要議題取得進展

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（中央社記者張淑伶上海5日電）美國財政部長葉倫下午與中國國務院副總理何立峰在廣州會面。何立峰說，此次會面是要就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善回應。葉倫則表示，兩國過去幾個月已在一些重要且困難的議題上取得進展。

根據央視新聞App（應用程式），何立峰5日下午3時與到訪的葉倫（Janet Yellen）舉行會談。報導並附上兩人會見的短影音，其中包含約50秒兩人開場時的發言。

何立峰表示，去年7月和11月，他和葉倫先後在北京與舊金山舉行了深入、坦誠和務實的交流，達成了加強溝通、防範脫鉤、應對共同挑戰3項重要共識。

他說，這次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並且就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善的回應。

葉倫則表示，在過去的幾個月當中，所建立的中美經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要且困難的議題上取得進展。「這些對話，正如我們之間的對話，是坦誠且實質性的。」

不過，報導未進一步披露葉倫和何立峰會面談到的具體內容。

葉倫4日下午到達廣州，這是她在財長任內第2次訪問中國，距離上一次相隔9個月。她明天下午將前往北京，與中國國務院總理李強會面。

葉倫在美國拜登政府的內閣成員中，被認為對中國態度較溫和，而中國媒體也展現出對她的友善態度與期待。

葉倫昨天抵達廣州後，媒體聚焦在她的第一餐選在當地粵菜老字號「陶陶居」。

央視新聞新媒體「玉淵譚天」以報導花絮的方式稱葉倫「筷子用得不錯」，並引述葉倫先前受訪時所說，「和世界各地的人們接觸是她工作的一個關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。」（編輯：楊昇儒）1130405