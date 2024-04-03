葉倫3日訪中 將為美企發聲並盼北京處理產能過剩

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）繼去年7月出訪中國後，美國財長葉倫將於3日再次訪中，支持美國勞工及企業，確保他們受到公平待遇。她將就不公平貿易行為向中國對口施壓，並強調中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果。

美國財政部今天發布新聞稿，葉倫（Janet Yellen）啟程後行程滿檔。她於4日抵達廣州，5日上午與經濟專家舉行圓桌會議，討論中國經濟的挑戰及契機，隨後將會見廣東省省長王偉中。

5日下午，葉倫將參加中國美國商會主辦的活動，與美國商界主要代表交流，並就雙邊經濟關係發表演說。她傍晚會與主導中國經濟與金融系統的國務院副總理何立峰舉行長時間的雙邊會議，隔天繼續一系列會談，下午轉往北京。

葉倫7日將與中國總理李強舉行雙邊會議，隨後分別會見北京市長殷勇及北京大學師生。當天晚上將參加與中國財政部長藍佛安的雙邊會議。在北京期間，葉倫也會與中國主要經濟學家會面。

她8日將與有中國「經濟沙皇」之稱的前國務院副總理劉鶴會面，隨後與中國人民銀行（央行）行長潘功勝舉行雙邊會談，同日下午舉行記者會，對中國行發表演說，美國財政部將直播演說內容。葉倫隔天飛回華府。

美國財政部表示，葉倫此行將努力擴大針對非法金融的雙邊合作，這能促使美中在攜手打擊販毒及詐欺等犯罪活動上取得重要進展。她也將與對口一起進行有利於美中及世界的重要工作，包括加強金融穩定、因應氣候變遷及解決發展中國家的債務困境。

美國財政部公布出訪細節的時機，落在葉倫公開對中國工業產能過剩恐衝擊其他國家表達憂心之後。

她3月27日在美國喬治亞州發表演說時表示，中國政府過去支持鋼鐵和鋁等產業，已經「導致嚴重的過度投資和產能過剩，而中國企業希望以低價將商品出口海外」。

她也說，雖然這促進中國的生產和就業，卻「促使世界其他地區工業萎縮」。她提及：「如今，我們看到太陽能、電動車和鋰離子電池等『新』行業產能過剩」。

「其他國家政府及企業也日益對此表達憂心。」（編輯：韋樞）1130403