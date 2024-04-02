李強會法國外長 指中歐經貿爭端應循市場規則解決

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（中央社台北2日電）歐盟針對中國進口電動車展開反補貼調查之際，中國國務院總理李強1日會見法國外交部長塞儒內時表示，希望法方提供開放的經商環境，推動歐方遵循經濟規律和市場規則，協商解決雙方關切。

據中國外交部官網，2024年4月1日下午，國務院總理李強在人民大會堂會見塞儒內（Stephane Sejourne）。

李強表示，中法關係長期走在中國與西方大國關係前列，不僅造福兩國人民，也對世界產生深遠影響。今年是中法建交60周年，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互致賀電，一致同意推動兩國關係進一步發展。中方願與法方一起，落實好兩國元首重要共識，加強各層級交往。

李強指出，中法經濟有較強的互補優勢，利益契合點多。中方始終視法方為優先合作夥伴。希望法方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境，同時積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，透過協商妥善解決雙方關切。不合作、不發展才是最大的風險。中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願與法方加強多邊協作，為推動解決國際熱點問題、完善全球治理作出積極貢獻。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月對中國進口電動車疑似受大量政府補貼展開調查，3月5日執委會決定採取預防措施，要求受調查範圍內的前述電動車款展開登記，以便未來補課新關稅。

另據路透社報導，中國商務部長王文濤4月將訪問法國及義大利，商討有關歐盟對中國電動車補貼調查，包括中國電動車大廠代表比亞迪等也將隨行。

基於反制歐盟，中國今年一月就白蘭地進口中國展開反傾銷調查，一般認為矛頭是指向法國，因為根據中國海關的數據，歐盟出口至中國的白蘭地，幾乎全數來自法國。

外傳習近平預計5月訪法並會晤馬克宏，一般預料，貿易將是中法會談議程上的重要事項。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130402