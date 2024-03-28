習近平會美商 分析：糟糕安排只是「拍照作秀」

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（中央社台北28日電）中國國家主席習近平27日會見美國的工商界與戰略學術界人士，並合影留念，分析指出，讓習近平而非國務院總理李強與美商領袖見面是個「糟糕的安排」，只不過是「拍照作秀」。

德國之聲今天表示，德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示，重要的是這些外企高管和中國官方之間，是否有真正的對話討論，而非僅僅讓官方做出「開放」的姿態。

曾林指出，「你覺得有任何人在習近平面前發表批評意見嗎？這只是個拍照的機會，而且我認為這會轉移焦點，把關注重心從應對、處理跟企業有關的重要議題，變成有機會見習近平並拍照。」

他認為，讓習近平而非總理李強與美商領袖見面是個「糟糕的安排」，只不過是「拍照作秀」。

經濟研究機構「龍洲經訊」的中國研究分析師貝多爾（Chris Beddor）表示，這主要是習近平在傳遞訊息，在全球企業對中國非常警惕之際，展現出中國政府理解到全球企業與投資人的憂慮，且仍希望他們待在中國。

據路透社引述知情人士透露，約有20家企業的相關人員受邀參加這場會見，包含黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等人，整場會面時間約持續90分鐘。

這些美商重量級企業家是出席24日至25日舉行的「中國發展高層論壇」，2000年以來這個論壇每年在北京釣魚台國賓館舉行，傳統上是全球企業執行長與中國決策者面對面溝通的重要機會。最重要的環節之一，就是中國國務院總理與企業代表們的會議。

此外，美國之音今天也報導，據新華社發出的一張會面照片，美商企業家們走在紅毯上緊緊跟在習近平的身後，並與習談笑風生。

前墨西哥駐中國大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）在社群媒體X評論，「我和中國領導層進行過數不清次數的會面，但不記得有哪一次的會面被包裝成一群人統一步伐地走在一起。中國在視覺展現（和利用訪問者）上做得越來越好了」。

而美國中國事務專家利明璋（Bill Bishop）也對這張相片發文，指傳達的意義就是「步伐一致地被習近平領導，由他指明方向」。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130328