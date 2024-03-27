習近平會荷蘭總理：製造科技壁壘 無法阻止中國進步

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（中央社台北27日電）新華社報導，中國國家主席習近平今天在北京會見荷蘭總理呂特時意有所指地說，人為製造科技壁壘，割裂產業鏈、供應鏈只會導致分裂和對立。「中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐」。

根據這項報導，呂特（Mark Rutte）則回應，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為「任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身」。

在配合美國科技圍堵中國政策下，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）今年起將無法從荷蘭政府得到許可證，向中國客戶出售先進的「深紫外光曝光機」（Deep Ultraviolet lithography, DUV）設備，這是製造先進晶片所必須的設備，使這一議題成為習近平會見呂特的焦點議題。

根據報導，習近平說，近年來中荷關係穩健快速發展，兩國各領域合作持續深化，荷蘭已經成為「名副其實的中歐合作門戶」。中方願與荷方保持各層級交往，堅持溝通對話，堅持互利共贏，推動中荷「開放務實的全面合作夥伴關係」不斷發展。

他提到，中方願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷蘭企業赴中投資，也希望荷方為中國企業提供「公正、透明的營商環境」。雙方要積極推進農業、水利、能源等傳統合作，同時挖掘人工智慧、綠色轉型、銀髮經濟等領域合作潛力。

習近平說，希望雙方繼續採取更多便利人員往來措施，鼓勵教育、文化和民間交流。中方願與荷方加強在聯合國、世界貿易組織（WTO）等多邊機構的溝通協調，共同應對氣候變化、生物多樣性等全球挑戰。

據報導，習近平話鋒一轉說，經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，「脫鉤斷鏈沒有出路，開放合作是唯一選擇」。中方始終認為，「你輸我贏、非黑即白」的二元對立思維早已過時，真正安全的世界應該是「深度交融、相互依存」的世界。

他又說，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。「中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐」。

習近平最後說，中國將始終秉持共贏理念，持續擴大高水準對外開放，同各方共享發展紅利。中國對歐政策保持連續穩定，視歐洲為多極世界中的重要一極和合作夥伴。希望荷方繼續為推動中歐相互了解、發展建設性關係發揮積極作用。

根據這項報導，呂特除作前述表示外，並指荷中兩國關係10年來保持良好發展，雙邊合作呈現「巨大潛力和前景」。

呂特說，荷方感謝中方為荷蘭公民赴中提供15天免簽待遇，並珍視與中國的友好關係，願與中方持續深化夥伴關係，便利人員往來，加強經貿、減少碳排放等領域合作。密切在20國集團（G20）等多邊場合以及國際地區熱點問題上的溝通協調。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130327