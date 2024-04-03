葉倫即將訪中 華府北京敏感經濟議題一覽

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國財政部長葉倫去年訪問中國後，世界兩大經濟體雖恢復例行談話也避免緊張局勢升級，但隨著兩國爭奪先進技術霸權、力拼供應鏈安穩無虞，在多個經濟議題上仍針鋒相對。

葉倫（Janet Yellen）即將於4日抵達中國，以下為法新社彙整她可能面臨的議題：

●工業產能過剩

華府援引太陽能和電動車等綠能產業為例，說中國生產的廉價商品有湧入全球市場的疑慮。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）表示，中國各大銀行加速提供新貸款給境內製造業者，2023年第3季新增貸款較前一年增加近7000億美元，且利率往往低於市場行情。

新工廠所生產商品包羅萬象，從電動車到電池都有，讓外界擔心中國內需恐無法消化殆盡，而須仰賴全球市場來吸收。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）表示：「這影響到的不僅是美國和歐洲等先進國家，也包括許多開發中國家。」

中國體認有產能過剩的風險，但目前還不清楚北京當局是否會採取具體措施因應這項問題。

●企業待遇

中國美國商會（AmCham China）2月發布的商業調查顯示，1/3的企業表示，相較於本土企業，外資受到中國當局較多不公平待遇。

這個問題其實是老生常談，外資在市場准入和監管執法上一向受到不公平待遇。

葉倫接下來訪問廣州時，預計將與美國企業的代表會面，聽取他們的各項顧慮。

她去年12月曾敦促呼籲中國改變由國家驅動經濟的作法，進而改善中國對外資的吸引力。

她這句話時機很巧妙，因為此時的中國正因經濟成長預料將放緩，而試著吸引外資。

●國家安全

國家安全對美中經濟關係也至關重要。華府力推的「小院高牆」（small yard and high fence）政策已引發北京警告。

今年2月，美國總統拜登發布行政命令，目的在避免中國等國家存取美國敏感個資。

去年8月，美國財政部還接獲指令訂定計畫，禁止美國投資流向中國的某些敏感技術領域。這項命令限制美企對中國的半導體與人工智慧（AI）等領域的投資，並要求美國投資者向財政部通報屬於受限類別的投資。

中國外交部長王毅已警告說，華府在AI上的做法可能會犯下新的歷史錯誤。

國安考量也是迫中國字節跳動從TikTok撤資，並對聯網汽車展開調查的原因之一。

●「友岸外包」和競爭

另一個緊張領域則與華府「友岸外包」（friendshoring）策略有關，也就是在盟友和合作夥伴之間尋找關鍵供應鏈。

儘管葉倫曾說世界夠大，足以讓美中繁榮發展，但中國總理李強卻抨擊，西方炒作的「降依賴、去風險」是「偽命題」。

美中之間的競爭近年來逐漸白熱化。在美國，拜登政府加強限制中企取得先進半導體，強調這類舉措目的在維持美國在這個領域的霸主地位。

而在中國，北京當局則是不甘示弱發動了反制措施，宣布管制對製造半導體至關重要的利基金屬出口，同時禁止國內重要基礎建設使用美商美光科技（Micron）生產的記憶晶片。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1130403