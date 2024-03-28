中國終止徵收澳洲葡萄酒反傾銷稅

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（中央社台北28日電）中國商務部今天公告，明天（29日）起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。中國是澳洲葡萄酒第一大出口國，此前中澳關係陷入緊張，中國2021年3月對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，稅率最高達218.4%。

中國商務部官網26日發布關於原產於澳洲的進口相關葡萄酒所適用反傾銷措施和反補貼措施複審裁定的公告。

公告稱，中國商務部裁定，鑒於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。

公告並稱，中國商務部向國務院關稅稅則委員會提出取消反傾銷稅和反補貼稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19疫情起源後降至冰點。中國商務部其後公告，應國內相關葡萄酒產業申請，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反傾銷和反補貼調查。

2021年3月26日，中國商務部公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，澳洲各公司反傾銷稅稅率為116.2%至218.4%。為避免雙重徵稅，不徵收反補貼稅。反傾銷稅實施期限自2021年3月28日起5年。

澳洲工黨政府2023年5月執政後，中澳關係回溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭等商品的貿易壁壘。葡萄酒和龍蝦是少數剩下的關稅壁壘。

中國外交部長王毅20日訪問澳洲前，澳洲反傾銷委員會15日發布公告，決定不繼續對中國風電塔實施反傾銷措施。

世界貿易組織（WTO）昨天裁定中國就鋼鐵產品遭澳洲加徵關稅的申訴成功後，澳洲政府隨即表示接受裁決。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130328