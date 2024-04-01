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法外長訪中談俄烏戰爭 盼北京對俄傳達「明確訊息」

2024/4/1 16:16
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（中央社北京1日綜合外電報導）法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）正在中國訪問，他今天與中國外長王毅會談後表示，法方期待中國就俄烏戰爭向其親密夥伴俄羅斯傳達「明確訊息」。

法新社報導，法國與中國近年尋求強化雙方關係，但巴黎也試圖針對中俄關係密切一事施壓北京。塞儒內強調，法國希望中方就俄烏戰爭「向俄羅斯傳遞非常明確的訊息」。

塞儒內與王毅一同在北京召開記者會，塞儒內說：「我們相信，必須與烏克蘭人進行和平談判，才能締造長久的和平。」

塞儒內還說唯有締造符合國際法的和平，歐洲人才能獲得安全，並稱中國能在確保各方持續尊重國際法方面扮演「關鍵角色」。

塞儒內本次出訪中國，是法國外長在6個月內第二度訪中，上一次是去年11月時任外長柯隆納（Catherine Colonna）訪問北京。

塞儒內今天也在北京提到，法國不太可能與中國脫鉤（decoupling），但有必要「恢復經濟平衡」以確保雙方維持「健康且永續」的貿易關係。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130401

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