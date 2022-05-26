餐飲補助加碼30億 經部挺業者度疫情過渡期

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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部餐飲業行銷補助自16日啟動，短短一週已破萬家業者申請；由於補助款即將用罄，經濟部爭取加碼預算，並在今天獲行政院通過再增列新台幣30億元，總計36億元，盼在疫情過渡期持續支持餐飲業。

COVID-19疫情衝擊餐飲業者，行銷補助6億元紓困餘款即將見底，經濟部長王美花日前表示，已向行政院爭取加碼預算。

經濟部今天透過新聞稿表示，本補助在受理第一週就有破萬件餐飲業者來申請行銷補助，業者詢問及申請意願非常踴躍，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，也獲行政院通過再增列30億元，總計36億元。

經濟部指出，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐飲業雖有清明連假與好食券的促銷商機，但受本土確診案例增加，民眾減少聚餐宴會活動，甚至5月份母親節餐飲業的大檔期，也因受疫情影響來店客下降，營業大幅減少，顯示餐飲業受疫情影響首當其衝。

因此，經濟部推出餐飲業行銷補助，自16日開放申請，期限至6月15日止，業者需提出具體的優惠促銷方案，例如優惠折抵、消費折扣、買一送一、消費送小菜等，經濟部將依業者行銷方案所需經費，提供50%補助。

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另外，本次餐飲行銷補助方案以簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網（https://moeadsc.tw/zh-tw/）依示填寫優惠促銷方案，即可快速完成申請，不需另外提送計畫書。

同時，核銷程序也大幅簡化，如使用電子發票者，另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報；免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。（編輯：翟思嘉）1110526