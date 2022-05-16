疫情致無薪假增 住宿餐飲業人數家數創高峰

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）國內疫情延燒，根據無薪假最新統計，這期實施總人數新增624人，其中住宿餐飲業有去年3級警戒後回鍋實施的店家，這期實施家數及人數也是今年高點，顯見疫情漸波及產業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2369家、實施人數1萬5013人，與5月9日公布實施家數2286家、實施人數1萬4389人相比，這次家數增加83家、人數增加624人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期新增的人數分散在各產業別之中，主要是事業單位實施續簽造成的時間差影響。

不過，他也提到，這期住宿餐飲業有少數事業單位是去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級疫情警戒時有實施減班休息的，後來因景氣好轉停止實施，但近日因為疫情又回鍋。

根據勞動部統計，這樣的事業單位約有5、6家，人數約60多人，實施期間多為一個月至兩個月。

黃維琛表示，這顯示疫情有影響到住宿餐飲業的事業單位，因而實施減班休息，這期住宿餐飲業家數及人數也創下今年實施以來的新高，178家、1396人。

除了住宿餐飲業外，黃維琛表示，其餘製造業、運輸倉儲業及批發零售業目前還未看到因這波疫情有明顯增加或減少，後續會持續觀察。（編輯：管中維）1110516