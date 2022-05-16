更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭出版業登台北國際書展 切磋文化保衛經驗
首頁 / 生活

疫情致無薪假增 住宿餐飲業人數家數創高峰

2022/5/16 10:58（5/16 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內疫情延燒，根據無薪假最新統計，這期實施總人數新增624人。圖為百貨公司美食街8日用餐民眾不多，工作人員頻繁清潔桌椅，希望讓消費者安心用餐。（中央社檔案照片）
國內疫情延燒，根據無薪假最新統計，這期實施總人數新增624人。圖為百貨公司美食街8日用餐民眾不多，工作人員頻繁清潔桌椅，希望讓消費者安心用餐。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北16日電）國內疫情延燒，根據無薪假最新統計，這期實施總人數新增624人，其中住宿餐飲業有去年3級警戒後回鍋實施的店家，這期實施家數及人數也是今年高點，顯見疫情漸波及產業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2369家、實施人數1萬5013人，與5月9日公布實施家數2286家、實施人數1萬4389人相比，這次家數增加83家、人數增加624人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期新增的人數分散在各產業別之中，主要是事業單位實施續簽造成的時間差影響。

不過，他也提到，這期住宿餐飲業有少數事業單位是去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級疫情警戒時有實施減班休息的，後來因景氣好轉停止實施，但近日因為疫情又回鍋。

根據勞動部統計，這樣的事業單位約有5、6家，人數約60多人，實施期間多為一個月至兩個月。

黃維琛表示，這顯示疫情有影響到住宿餐飲業的事業單位，因而實施減班休息，這期住宿餐飲業家數及人數也創下今年實施以來的新高，178家、1396人。

除了住宿餐飲業外，黃維琛表示，其餘製造業、運輸倉儲業及批發零售業目前還未看到因這波疫情有明顯增加或減少，後續會持續觀察。（編輯：管中維）1110516

延伸閱讀
調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見4月CPI飆3.38%續創9年半最大漲幅 通膨壓力居高不下物價漲很大？主計總處揭民眾對物價感受漲幅破6%疫情下保4沒問題 台經院估今年經濟成長率維持4.1%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族