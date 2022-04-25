疫情下保4沒問題 台經院估今年經濟成長率維持4.1%

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）本土疫情持續升溫，不過台經院認為台灣今年經濟成長率「保4」並無問題，今天發布的最新預測估2022年國內經濟成長率為4.10%，和2022年1月的預測維持不變，但消費者物價上漲率（CPI）大幅上修至2.4%。

台經院觀察近期國內外經濟情勢，指出俄烏戰事導致國際能源和大宗商品價格飆升，加上中國疫情清零政策增添全球供應鏈混亂程度，加重全球通膨壓力，也讓主要央行貨幣政策加速緊縮，金融市場波動加劇；從近期國際預測機構陸續下修全球經貿表現，顯示全球經濟擴張力道趨緩。

國內方面，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，各預測機構對於台灣今年經濟成長率預測都在4%附近，主因是全球對資通訊需求依舊居高不下，而台灣半數以上出口跟資通訊有關，得以支撐經濟成長。

另一方面，雖然今年上半年有本土疫情攪局，孫明德表示，只要疫情高峰一過，還是可能有一波需求大爆發，本土疫情只是讓這波消費爆發的時間遞延；台經院認為今年支撐經濟成長率「保4」的關鍵「上半年靠投資出口、下半年轉向消費」 。

國際情勢充滿不確定性，但台灣對俄、烏貿易規模及金融曝險不大，實質影響有限，反倒是國際原物料價格走高，導致國內近期物價攀升，影響相對顯著；台經院因而將2022年消費者物價上漲率（CPI）上修至2.40%，較原預測值1.65%增加0.75個百分點。

「物價去年到今年上升的理由不一樣」，孫明德解釋，去年物價上漲一開始是因為供應鏈打結，美國聯準會也曾判斷供應鏈瓶頸解除後，就能解決物價上漲的壓力，沒想到去年底不僅沒有緩和，原物料價格也續漲。

到了今年，又多了2大因素，孫明德接著表示，俄羅斯進攻烏克蘭加劇原物料上漲之勢，石油每桶價格接連衝破100、120美元大關，而中國封鎖造成供應鏈中斷，更是雪上加霜。

不過孫明德也說，若俄烏、中國封鎖這兩個問題能在第2季解決，加上去年下半年基期較高，今年下半年物價上漲壓力可望減輕。

展望後續經濟走勢，孫明德提醒，美國聯準會政策、疫情變化、俄烏戰局以及全球通膨還是會牽動未來景氣的變數，須持續關注。（編輯：趙蔚蘭）1110425