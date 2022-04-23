俄奪烏東42小鎮 將領談話儼然烏克蘭恐淪內陸國

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄烏戰事進入第58天，烏克蘭承認俄國目前在烏東已奪下約42個村鎮；俄軍高階將領一番目標是要完全控制整個烏克蘭東部與南部的話，相關戰略意圖引發西方質疑。

俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）指出，完全控制烏國南部有助打開前往聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的通道。聶斯特河沿岸地區是位在烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義者控制。

「紐約時報」指出，米聶凱夫失言的可能性不高，但他這番於一場軍工產業會議所揭的目標，顯已超越俄國總統蒲亭近期所稱重點為拿下頓巴斯（Donbas）地區的說法。

米聶凱夫說俄國其中一項目標是「完全控制頓巴斯與烏克蘭南部」，如此俄國就能控制烏克蘭在黑海的所有港口；烏克蘭的農產與金屬加工品都是由黑海的港口外銷。

米聶凱夫提到的聶斯特河沿岸地區牽動西方敏感神經；這塊位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，1992年起由莫斯科所支持當地親俄分離人士控制。

有分析家認為，俄軍已實質掌控烏克蘭濱亞速海的海岸線，若按米聶凱夫「掌控烏克蘭南部達聶斯特河沿岸地區」說法，意味烏克蘭恐連黑海的海岸線也要失去而淪為內陸國。

聶斯特河沿岸地區雖是實質獨立狀態，但從未獲國際承認，連俄國都沒承認，大部分國家仍認為它是摩爾多瓦的一部分。但俄國在聶斯特河沿岸地區有1500名駐軍，名義是維和及保護一座前蘇聯時期的大型軍火庫。

米聶凱夫的談話曝光後，摩爾多瓦政府召喚俄國大使抗議，稱相關發言不僅無法接受也毫無理據，只會增添緊張。人口僅260萬的摩爾多瓦是貧窮小國，既非北約也非歐盟一員，但上月已緊急申請加入歐盟。

政治與軍事專家指出，米聶凱夫的談話也可能是俄國想轉移或擾亂烏克蘭與盟國，因為他的正職是政治宣傳，通常不涉及軍事戰略。

專精俄國軍事的分析師費多羅夫（Yuri Fyodorov）認為，米聶凱夫所揭目標從軍事觀點看實難達成，一方面是俄軍所有準備投入戰場的單位都集中在頓巴斯，短期內看不出有何餘力如此深入西進，一般也不允許他發表與俄國高層領袖出現如此扞格的全面政策聲明，情況仍待觀察。

紐時指出，烏克蘭東南部各地22日戰況激烈，聶伯河（Dnipro River）東岸許多小鎮都受戰火波及；烏克蘭官員坦承近日已有42個小鎮及村落被俄軍所奪，但烏軍有能力奪回。

「華盛頓戰爭研究所」（ISW）最新戰況分析認為，米聶凱夫的話被傳媒誤解，他的說法是控制烏克蘭南部可讓俄國日後有朝聶斯特河沿岸地區方向展開進攻的能力，並非宣布俄軍將朝摩爾多瓦發動進攻。

米聶凱夫其實未脫俄國早先的範疇，即俄軍主要目標仍是奪取整個頓巴斯、控制刻松（Kherson）地區，建立連結到克里米亞的陸橋。ISW強調他們不把米聶凱夫的話解讀為俄軍將朝摩爾多瓦的方向進攻，原因是如此必須拿下敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）2個烏南大城，這已超出目前俄軍能力。（譯者：陳亦偉）1110423