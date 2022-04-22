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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄羅斯將領：下階段計畫完全掌控烏東烏南

2022/4/22 21:34（4/22 22:04 更新）
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俄羅斯媒體22日引述一名高層將領說法指出，俄軍接下來將嘗試完全掌控烏克蘭東部與南部。（中央社製圖）
俄羅斯媒體22日引述一名高層將領說法指出，俄軍接下來將嘗試完全掌控烏克蘭東部與南部。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯媒體今天引述一名高層將領說法指出，俄軍接下來將嘗試完全掌控烏克蘭東部與南部。俄國昨天才自稱「解放」南部港口城市馬立波（Mariupol）。

媒體引述俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）的說法表示：「特別行動的第二階段展開…俄軍的任務之一就是完全掌控頓巴斯地區（Donbas）與烏克蘭南部。」

他表示，「這將替克里米亞（Crimea）提供一道陸地橋梁」，意指於2014年遭到俄國侵占的克里米亞半島。

米聶凱夫並沒有提到計劃奪下的烏南地區，但兩大主要城市敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）目前仍由烏克蘭掌控。

俄軍從烏克蘭首都基輔撤軍之後，行動就進入第二階段，而米聶凱夫的說法是至今對第二階段目標最詳細的描述。

他表示：「掌控烏克蘭南部是另一個抵達聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的方式，那裡有說俄語的人民受到壓迫。」

他並沒有提供所謂受到壓迫的證據與細節。

聶斯特河沿岸是前蘇聯共和國摩爾多瓦的一小塊分離地區，被俄羅斯支持與提供武裝的親俄分離主義分子掌控。

2月24日俄軍入侵烏克蘭不久前，莫斯科承認烏東的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立國家，發動攻擊也是聲稱要保護那裡說俄語的人民。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110422

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