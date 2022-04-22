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俄羅斯意圖讓馬立波彈盡援絕 下階段瞄準烏東烏南

2022/4/22 22:26（4/22 22:38 更新）
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英國情資指出，俄羅斯總統蒲亭決定封鎖亞速鋼鐵廠，很可能是想讓馬立波守軍彈盡援絕。圖為20日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）
英國情資指出，俄羅斯總統蒲亭決定封鎖亞速鋼鐵廠，很可能是想讓馬立波守軍彈盡援絕。圖為20日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）
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（中央社基輔22日綜合外電報導）英國情資指出，俄羅斯總統蒲亭決定封鎖亞速鋼鐵廠，很可能是想讓馬立波（Mariupol）的守軍彈盡援絕；俄國將領則透露，俄軍第二階段目標是完全掌控烏克蘭東部與南部。

● 俄將領：下階段計畫完全掌控烏東烏南

俄羅斯媒體22日引述俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）說法指出，俄軍接下來將嘗試完全掌控烏克蘭東部與南部。

米聶凱夫表示：「特別行動的第二階段展開…俄軍的任務之一就是完全掌控頓巴斯地區（Donbas）與烏克蘭南部。」

俄軍從烏克蘭首都基輔撤軍後，在烏克蘭的特別任務進入第二階段，米聶凱夫的說法是至今最詳細的行動目標。

● 英國：俄封鎖亞速鋼鐵廠 想讓守軍彈盡援絕

英國國防部22日指出，俄羅斯總統蒲亭決定封鎖亞速鋼鐵廠（Azovstal），很可能顯示他希望遏阻馬立波的守軍繼續抵抗。

「紐約時報」指出，亞速鋼鐵廠裡就算沒有上千也還有好幾百名烏克蘭守軍與平民，這些困守廠內好幾週的人已近彈盡援絕，命運充滿不確定。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，儘管俄國聲稱已經攻克馬立波，這個受重創的城市依舊「持續頑抗」。烏克蘭官員呼籲立即建立人道走廊，供平民及受傷的士兵離開亞速鋼鐵廠。

● 衛星影像曝馬立波外有亂葬崗

馬立波市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）21日在Telegram發文寫道：「經過長時間搜尋及確認，我們發現埋了馬立波居民的亂葬崗是在曼胡什鎮（Manhush）。」

他在Telegram上傳座標，並說俄羅斯部隊在曼胡什鎮挖了好幾個亂葬崗，每個約30公尺長。曼胡什鎮位在馬立波西方約19公里。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布衛星影像分析結果，也支持這項說法。

● 烏克蘭控俄 計劃炮製克里米亞模式兼併烏南

烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯，稱俄國計劃在南部刻松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）局部被佔領地區發動「假造」獨立公投。

澤倫斯基在影片中敦促佔領區居民，不要提供諸如護照號碼等任何個人資料給俄羅斯軍隊。「他們目的是要在你的土地上假造所謂公民投票...請務必小心。」

● 烏克蘭：月需70億美元補經濟損失 重建需6000億

世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）21日開會討論金援烏克蘭事宜，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭每個月需要70億美元（約新台幣2067億元）來彌補俄羅斯入侵造成的經濟損失。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則在華府對全球決策者說，烏克蘭需要6000億美元重建經費。

● 不想參戰 俄羅斯5個徵兵處遭縱火

俄羅斯獨立媒體21日報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有多達5個徵兵辦公室遭到縱火。

今年3月，佛洛尼斯（Voronezh）、斯維爾德洛夫斯克（Sverdlovsk）和伊文諾弗（Ivanovo）的徵兵辦公室都遭當地居民投擲汽油彈攻擊。

最新一起縱火事件18日發生在偏遠的莫爾多維亞（Mordovia）地區。縱火者投擲汽油彈摧毀多台電腦，以及祖博瓦波利亞納區（Zubova Polyana）的徵兵資料庫。（編輯：戴雅真/核稿：劉學源）1110422

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