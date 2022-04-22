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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

俄面臨烏頑強抵抗 強生：戰爭可能持續到2023年底

2022/4/22 21:16
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（中央社新德里22日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，因此這場戰爭不會那麼快就結束，可能持續到2023年底。

強生被問到他是否同意國防情報單位的評估、這場戰爭可能持續到明年底，他告訴記者：「可悲的是，這有可能成為現實。」

強生目前在印度展開為期兩天訪問，加強雙邊關係。他說俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭，犯下「災難性錯誤」。

他還說：「他現在唯一有的選擇，就是繼續施展他駭人聽聞、折磨人的手段。」

強生表示，目前看來不太可能有就結束戰爭的「切合實際」談判，但歐洲和烏克蘭終究會需要協商未來安全的安排。

他說：「烏克蘭人所想要的是，獲得許多志同道合國家的安全保障，我認為他們現在就會得到，還有我們可以提供什麼來支持對他們的安全承諾。」他還說，這可以是武器、訓練和情報分享，讓烏克蘭避免未來受到俄國的攻擊。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110422

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