俄要奪烏南打通摩爾多瓦分離地區 摩召俄大使關切

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聶斯特河地區位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界，1992年起由莫斯科所支持當地親俄分離人士控制。（中央社製圖）

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（中央社摩爾多瓦基希涅夫22日綜合外電報導）俄羅斯一名將領說俄軍下階段計畫是要完全控制烏克蘭南部，有助打通前往摩爾多瓦分離地區的通道。摩爾多瓦今天召喚俄羅斯大使，對此「深表關切」。

摩爾多瓦外交部聲明說：「摩爾多瓦外交部認為這些說法毫無根據，並牴觸俄羅斯支持我國在國際公認邊界內的主權和領土完整的立場。」

摩爾多瓦外交部說，已召喚俄羅斯大使對此「深表關切」。

「我方在會談中重申摩爾多瓦共和國是一個中立國家，這個原則必須受到所有國際行為者尊重，包括俄羅斯聯邦。」

俄羅斯官方新聞媒體稍早引述俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）指出，完全控制烏克蘭南部有助打通前往聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的通道。聶斯特河沿岸地區位於聶斯特河和摩爾多瓦-烏克蘭邊界之間的狹長地帶，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

米聶凱夫表示，聶斯特河沿岸地區說俄語的人受到壓迫，但摩爾多瓦和西方領導人否認。

摩爾多瓦重新融合政策局在另一項聲明中說，米聶凱夫的說法「令人無法接受」。

聲明說「這種說法導致緊張局勢和不信任感升高」，並說摩爾多瓦所有人民權益不分血統都受尊重。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110423