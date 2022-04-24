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美股雪崩 葉倫喊話稱經濟有韌性、通膨可能已見頂

2022/4/24 17:17
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美股昨天因市場對升息深感憂慮而重挫，道瓊工業指數下跌將近千點。但財政部長葉倫上電視表示，美國經濟很有韌性，通膨可能已見頂，她不預期會發生經濟衰退。

美股近幾週籠罩低氣壓，主要在於物價漲勢猛烈，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）3月升息1碼（0.25個百分點）後為加強壓制通膨，將加快緊縮貨幣政策，5月可能升息2碼並宣布縮減規模9兆美元的資產負債表。

但愈來愈多專家憂心，聯準會這波緊縮循環可能讓經濟陷入衰退。

財經網站「市場觀察」（Market Watch）報導，葉倫（Janet Yellen）接連接受CNBC和彭博（Bloomberg）訪問時指出，衡量經濟健康度時，強健的就業市場是更好的指標，她「不預期會發生衰退」。

她並指出，國際貨幣基金（IMF）預期美國今年經濟成長率為3.7%，這非常實在。

葉倫說：「我們擁有非常強健的勞動市場，家戶收支狀況良好，金融機構很牢靠。」

被問及美股重挫一事，葉倫說，股市「並非反映深層經濟實力」，「我認為美國經濟相當有韌性」。

葉倫還說，通膨可能已經見頂，但她很快補充說高通膨還不會消失。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110424

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