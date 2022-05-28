綠能新活水 台糖攜手東鋼砸2.7億蓋首座沼氣發電廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台糖和東和鋼鐵合資成立「東糖能源公司沼氣中心」，規劃裝置容量720kW，目前基礎土建大概完成，厭氧槽槽體美國原廠準備出貨，預計年底完工，屆時每年可發出500萬度綠電，相當於供給1200個小家庭使用。（台糖提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北28日電）淨零轉型耐力戰開打，台糖肩負生質能「開疆闢土」之責，除13座綠能循環豬場改建計畫如火如荼進行，也與東和鋼鐵合資新台幣2.7億元，成立全台首座專業沼氣發電廠「東糖能源公司沼氣中心」，預計年底完工，實戰廢棄物處理商業模式可行性。

國發會3月底公布淨零碳排路徑，力拚2050年再生能源占比突破60%，除離岸風電、太陽光電等「基本盤」，更將發展地熱、海洋能、生質能等前瞻能源，多元助攻目標達標。

既然要擴大生質能發展，作為國內沼氣發電戶的台糖自然不會缺席。台糖目前除東海豐農業循環園區，已完成興建結合負壓水簾式、沼氣發電及太陽光電的綠能豬場，累積發147萬度電，另有13座豬場改建計畫如火如荼進行。

台糖更攜手台灣第4大鋼鐵集團東和鋼鐵合資成立「東糖能源公司沼氣中心」，規劃裝置容量720kW，預計年底完工後，每年可發出500萬度綠電，相當於供給1200個小家庭使用。

台糖表示，東和鋼鐵雖然是鋼鐵公司，但長年落實循環經濟、收廢鐵加工，更持續布局綠電，與台糖業務推展合作方向一致，雙方自然一拍即合，將一起打造國內第一個專業經營的沼氣發電廠。

東糖能源公司沼氣中心位於屏東，完工後將收集鄰近台灣菸酒屏東酒廠酒糟、工業區事業廢棄物，以及來自食品廠、農業合作社等農業廢棄物，像是檸檬皮、鳳梨皮等，分解成沼氣，用以燃燒發電，並將全數躉售給台電。

到時也會與各個廠商分別洽商廢棄物處理費收費機制，等於有躉售、處理費兩種收入。

台糖指出，單靠發電收益「要賺錢」並不容易，以國外沼氣廠為例，廢棄物處理費才是收入大宗；換言之，要達到經濟效益，以維持公司盈餘，就需依賴處理費，背後隱含「使用者付費」概念；甚至後端產生的沼渣還可拿去製作肥料，但台灣這部分目前仍存在法規限制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台糖表示，沼氣發電符合綠電潮流和循環經濟政策目標，又對環境有好處，儘管在台灣商業模式不容易執行，但仍主動「當陸戰隊衝鋒陷陣」，目標「先讓它運轉起來」，測試商業模式可行性，拚未來擴大開發，盼達到帶頭作用。

若說沼氣發電是台糖再生能源「未來進行式」，現階段台糖則以太陽光電為主力，經逐年擴充案場，太陽光電發電量大爆發，截至110年，已完成323.81MW的裝置容量，今年預計再完成134.98MW，合計約可滿足約15萬戶家庭一年用電。（編輯：潘羿菁）1110528