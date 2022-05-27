電動車專用電價5/30上路 離峰時段充電更省錢

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台電台北市區營業處27日啟用整合地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，作為住宅用充電樁設置範例，展示專設電動車電表整合充電設施線路，並規劃「電動車專屬時間電價」，盼透過價格誘因，引導電動車主避開用電尖峰、改至離峰時段充電。中央社記者裴禛攝 111年5月27日

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台電今天啟用全國首座整合既有地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，推廣專設電表輔以EMS電能管理系統，確保用電安全；搭配30日上路的電動車專用時間電價，低基本費、高價差、離峰長3特色，盼帶動電動車市場發展。

根據台電試算，以一輛汽車每年平均行駛1.5萬公里，燃油車每月油錢約新台幣2638元，電動車離峰充電電費約為1500元，換言之，選擇離峰時間充電一年相較汽油車省近1.4萬元。

台電今天在台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭等出席。

王美花致詞表示，隨再生能源越來越多，將此拿來充電是雙贏做法，因此提出電動車專用時間電價，透過尖離峰價差達4倍等誘因，引導車主分散充電時間，同時促進電動車市場發展，新電動車時間電價將在30日正式上路。

台電說明，電動車專用電價具低基本費、高價差、離峰長等3大特色，除基本電費大減80%，尖、離峰電價差達每度6元以上，更拉長離峰時間達18小時，引導車主改在非尖峰時段充電，適合用電需求高且訂有契約容量的充換電設施用戶，包含集合住宅停車場、電動汽車充電站及電動機車電池交換站等。

台電表示，根據交通部統計，國內電動汽機車數量至4月底已近60萬輛，帶動家用充電樁設置整體需求，由於現有部分集合住宅的充電樁，是直接從家戶電表後個別增設，長期除破壞公共空間美觀，更恐影響民眾家戶用電安全。

為及早因應電動車用電需求，台電在台北市區營業處，打造全國首座整合既有地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，展示專設電動車電表整合充電設施線路，搭配EMS電能管理系統，提供兼顧安全美觀及智慧管理的住宅充電新模式，供民眾參考。

曾文生指出，未來充電樁將不再依附家戶電表，改以一層樓（或一棟樓）為一單位，設置線槽、EMS系統，「等於做好都市計畫讓大家共用道路」，將讓電動車普及化政策目標更早實現。

外界關心經費問題，配電處補充，部份社區會跟政府申請補助，另有大樓案例是先由管委會公基金代墊經費，後續住戶慢慢加入，就會繳納、分攤費用，讓管委會回收。

王美花提到，目前充電樁布建主要由交通部和地方政府主導，經濟部已針對國營事業，特別是中油，積極盤點機油站擴充充電樁可能。（編輯：潘羿菁）1110527

台灣電力公司27日在台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，展示集合住宅充電設施配置，經濟部長王美花（前）出席揭幕。中央社記者裴禛攝 111年5月27日

台灣電力公司27日在台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，展示集合住宅充電樁配置，藉由專設電動車電表，搭配將上路的充換電設施電價，降低用戶固定費用負擔。中央社記者裴禛攝 111年5月27日