電價是否調升？環團聲明籲工業先漲並加強節電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北22日電）電價是否調漲成為近日民眾關心的議題。環團今天發布聯合聲明，提出三大呼籲，應先調漲工業部門及用電大戶、提高工業節能法規並補助民生節電設備、最後應完善能源貧窮輔導機制。

電價審議委員會預計27日再次召開，由綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會今天發布聯合聲明稿，認為台灣電價長期以來未能反映環境外部成本，無法發揮能源價格的政策工具效果，台灣若要達成2050年淨零排放的目標，則電價合理調漲勢在必行。

聲明提出三大呼籲，首先「工業部門與用電大戶應優先調漲」，暫緩一般民生調漲；第2是「加強節電措施力道」，包括提高工業節能法規的規範力道，以及補助民生節能設備的汰換；第3點則是「完善能源貧窮輔導機制」，結合中央與地方政府，盤點各地潛在的能源貧窮戶，提供必要的輔導與補助。

聲明提到，自2018年最近一次的電價調整以來，台灣3年間用電量增加164億度，工業部門就增加124億度，占總增幅的76%，是近年來用電成長的主要驅力；但根據能源局統計，2020年時台灣工業平均電價每度新台幣2.4461元，為全世界第6低，顯示台灣的電價確實有相當大的合理調漲空間。

此外，聲明呼籲政府積極督促800KW以上的用電大戶落實節電1%政策，抓緊時間輔導企業建立能源管理機制，發揮以大帶小綜效，協助中小企業接上減碳浪潮。

聲明引用工研院與家扶中心在2015年針對新竹縣市的低收入家庭進行調查，發現有高達63%的低收入戶家庭，其能源支出占比超過全戶所得10%，成為「能源弱勢」；另外工研院在2020年的一份統計指出，低所得家庭的冷氣和冰箱的平均使用年數，比起高所的家庭的平均多了6年和4年，而且有超過33%的冷氣、與29%的冰箱使用超過16年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明建議政府對能源貧窮的盤點與協助不應只由各縣市政府負責，中央更應結合社會局或社福機構，盤點需要的族群，輔導用電行為、協助中低收入戶老舊家電的更新，也確保二手舊家電妥善回收。

聲明最後強調，期待27日電價審議委員會可以做出終結連續8次電價凍漲的決議，以確保能源轉型的過程可以落實環境永續、企業責任與社會正義，不遺落任何人。（編輯：陳政偉）1110622