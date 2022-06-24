27日審議會拍板電價 學者建議先漲用電大戶

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夏日是用電高峰，電價議題備受關注。圖為新北市蘆洲五股交界處緊鄰住宅區的高壓電塔。中央社記者吳家昇攝 111年6月24日

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（中央社記者蘇思云台北24日電）電價費率審議會即將在27日召開，台經院院長張建一表示，應從用電大戶做局部調漲，民生用電、中小型內需產業後續再觀察，用電大戶很多已是國際企業，應承擔更多企業社會責任，「沒必要說上漲就出走」。

台經院今天舉行6月景氣動向調查報告記者會，媒體關注電價費率審議會即將召開，如果調漲電價，會不會影響到台灣下半年內需表現。

張建一表示，電價費率審議會即將召開，應該要從公司治理面、政策面找到平衡點，自己雖然不是相關委員，但評估應該是會漲價。建議針對用電大戶局部調漲，民生用電、中小型內需產業後續再觀察。

他表示，台灣製造業很多出口表現很亮麗，也有能力轉嫁到下游或終端需求，應該優先調漲耐得住上漲壓力的用電大戶，加上用電成本在相關企業成本比重不高。

產業界有聲音認為只調整用電大戶的電價，製造業一定會出走。張建一表示，很多用電大戶已經變成國際企業，反而應該承擔更多企業社會責任，沒必要說上漲就要出走。

張建一解釋，有人可能認為應該回歸市場機制，合理反映、一次調足價格，但台電、中油並不是經濟學的競爭市場，而是具備政策任務、被賦予獨占地位。台灣沒辦法去決定國際油價，也無法不受影響，但國內可以有相關機制因應。調幅不支持一次性調足，如果一次調完等於前幾季控制都做白工，衝擊可能更大。

電價調高會不會影響內需，張建一不否認可能會有一點影響，但如果民生用電、中小型服物業沒有調漲，內需影響就不大。有些製造業也是內需，可能反映在躉售物價指數（WPI），但是否很快傳遞到消費者物價指數（CPI）還要觀察，如果電價是針對出口的用電大戶來調整，這部分傳遞到國內物價的影響較小。

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媒體關注美國聯準會（Fed）貨幣政策下猛藥打通膨，是否已發揮效果。張建一表示，過去研究來看，央行調升利率對當年物價影響不大，要隔年才漸漸顯示，即使油價現在有微幅下滑，但也不會馬上反映在CPI，後續要觀察美國未來1、2個月的CPI是否逐漸回落，又沒有太影響整體消費需求。全球雖然今年經濟成長率有所下修，但目前來看並不會演變成停滯性通膨。

至於台灣通膨情勢，張建一表示，通膨高峰可能還沒過，通膨先發生在美國，台灣是這幾個月CPI比較上揚，但跟其他國家相比其實算還好。（編輯：潘羿菁）1110624