許勝雄：不缺電要有配套 核四到期後可待轉方便重啟

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筆電代工廠仁寶24日召開股東常會，董事長許勝雄受訪表示，推動淨零排放是世界潮流，台灣已經沒辦法避免，也要面臨同樣的問題，但如何不缺電是非常重要的事。中央社記者吳家豪攝 111年6月24日

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台灣23日尖峰負載再創歷史新高、經濟部長王美花預告電價恐上調，引發業界關注。仁寶董事長許勝雄今天說，不想缺電，需要有很多配套措施。他建議核四到期後不一定要封存，可以採取待轉，等到缺電時能夠重啟，企業界會更放心。

筆電代工廠仁寶今天舉行股東會，許勝雄出席受訪表示，台電看起來虧了很多，就算電價不漲，最後還是全民負擔，這段時間很多企業界人士在談，台灣電價在國際間其實還算便宜，如何因為電價，讓大家更重視電的使用，這是企業應該共同努力的。

媒體問及下半年台灣是否可能缺電，許勝雄認為，這是常在談的問題，以核電來說，他希望核四到期後不一定要封存，可以採取待轉，等到缺電時可以重啟，會讓企業界更放心。

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他強調，推動淨零排放是世界潮流，台灣沒辦法避免，但如何不缺電是非常重要的事。尤其半導體產業用電量很大，又要有「護國神山」，又要不缺電，當然要有很多的配套，如果綠電占比要達到20%，天然瓦斯發電占比要達到50%，其他電力來源的穩定度「其實是有問題」。

王美花23日出席南亞科新廠動土典禮受訪指出，全世界電價都在漲，台灣電價與世界各國相比算非常低，「我們只是要就整個方向做合理反映」，最終將交由27日舉行的電價審議會議決定。（編輯：楊蘭軒）1110624