電價漲聲響起 徐旭東：如果一次漲8%就很累

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（中央社記者江明晏台北24日電）電價看漲氣氛濃，遠百董事長徐旭東今天說，水電是很正常供需品，不能等到撐不下去才調整，過去4年不調可能不太對，只調大企業也不是很好的主意，但確實是該調整，「可能需要溫和一點的速度」，如果一次8%就很累。

遠東百貨今天舉行111年度股東常會，徐旭東會後接受媒體訪問。面對電價下週將調漲，傳出可能調漲8%，徐旭東認為，前面4年都沒有調漲，可能不太對，「一次調8%，就很累」。

他表示，基本上台灣電價相比東南亞是低了一點，「是該調整，但可能需要溫和一點的速度」，水電是很正常的供需品，不能等到撐不下去才調整，小企業不調、大企業調漲也不是很好的主意。至於遠百如何因應，也只能努力省電。

針對通膨是否影響國內零售消費力，徐旭東說，「通膨跑不了，是供需問題」，全靠金融調整很累，政策上要做一些事情要來做調配，接著，他重申，「我不是批評政府」。

至於展望下半年景氣，他樂觀看成長，只是多或是少」，並說，台灣蠻幸運，民眾都比較「斯文保守、不亂花錢」，現在看不出成長率多少，希望中國繼續成長，對遠百40%的營業額很有關係，「台灣不會太差，是鄰近區域的問題」，企業在海外都有投資成長，傾向樂觀一點。

遠百竹北成功展店後，新店加速成長，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，大陸展店方面，重慶隆鑫購物中心已預計2023年開幕。未來是否有拓點計畫，他說，遠百維持成長的營運模式，一直有機會，有2到3個地方在看。

對於誠品信義、Neo 19接連傳出將不續約，信義區百貨可能出現洗牌潮，徐旭東說，不清楚情況，但一個地區新增或減少據點，攸關競爭強度，無法評論。至於SOGO是否考慮進駐Neo 19，他說「太抽象了，無法回答」，而信義區是否還要多增加一個據點，徐旭東說，「都可以，但最重要還是土地的問題」。

法商家樂福去年底傳出將釋出台灣家樂福股權，持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團表態有意收購，但統一強調有優先購買權。

徐旭東回應，法律問題是要看統一到底有沒有優先購買權，他認為統一已經有4成股權，再給優先購買權，「好像不太合理」。但他也強調自己不在場，純屬猜測。

不過他接著說，如果有就拿出來講，家樂福可賣或不可賣，就卡在這裡，希望法方一起來弄清楚。

徐旭東也提到，購買條約還有一條法規涉及公平競爭，有幾家根本不能談，我只是在表現自己可能是「最美麗」的出價者。（編輯：潘羿菁）1110624