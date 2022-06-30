上市公司去年非主管平均薪資 聯發科515萬居冠

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所今天公布本國上市公司110年度非擔任主管職務全時員工平均薪資，聯發科以新台幣515萬元居冠，其次為聯詠的499.4萬元。

公開資訊觀測站顯示，上市公司110年度全時員工平均薪資前10名幾乎都是半導體產業，除第5名鴻準、第7名長榮、第9名陽明之外，全為半導體產業。

上市公司110年度非擔任主管職務全時員工平均薪資前10名依序為聯發科515萬元、聯詠499.4萬元、晶豪科450.9萬元、矽創426.3萬元、鴻準410.3萬元、瑞昱408.3萬元、長榮361.3萬元、聯陽284.9萬元、陽明275.3萬元、敦泰267.9萬元。

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資料顯示，鴻海的255.8萬元排名第13；台積電的242.5萬元排第16名。

台灣證券交易所表示，今天彙總揭露本國上市公司申報110年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工薪資水準，與6月1日公布「110年度財務報告附註揭露（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同。（編輯：張良知）1110630