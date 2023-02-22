【文化普拉斯S2E33】 在宜蘭的烏托邦 深溝村的慢島生活

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：賴青松／台灣新農先行者

主題：深溝村的慢島生活

生活步調緊湊的都市生活，有時會令人喘不過氣。在宜蘭的深溝村，就有著可能連陶淵明也羨慕的田園生活！

半農半X 、穀東俱樂部、穀東、田間管理員

這些名詞，身為都市人的您，可能很陌生

在宜蘭深耕近二十年的賴青松

不只為傳統的農村注入了嶄新的活力，他同時也看見了台灣的潛力...

原來不只商品可以賣，「生活」也能賣！

覺得您的生活不夠理想嗎？

那就到深溝村找尋新的生活模式吧！

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：黃信源 ｜文字：鄭惠文

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