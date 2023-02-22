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【文化普拉斯S2E33】 在宜蘭的烏托邦 深溝村的慢島生活

2023/2/22 14:24（2/22 15:12 更新）
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台灣新農先行者賴青松(左)，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（右）分享如何形塑出屬於深溝村的慢島生活圈。 中央社記者吳家昇攝 　112年2月20日
台灣新農先行者賴青松(左)，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（右）分享如何形塑出屬於深溝村的慢島生活圈。 中央社記者吳家昇攝 　112年2月20日
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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者
‧與談人：賴青松／台灣新農先行者

主題：深溝村的慢島生活

生活步調緊湊的都市生活，有時會令人喘不過氣。在宜蘭的深溝村，就有著可能連陶淵明也羨慕的田園生活！

半農半X 、穀東俱樂部、穀東、田間管理員
這些名詞，身為都市人的您，可能很陌生
在宜蘭深耕近二十年的賴青松
不只為傳統的農村注入了嶄新的活力，他同時也看見了台灣的潛力...
原來不只商品可以賣，「生活」也能賣！
覺得您的生活不夠理想嗎？
那就到深溝村找尋新的生活模式吧！

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源 ｜文字：鄭惠文

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