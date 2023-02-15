【特派談新事S2E59】不要熊貓！駐守在布拉格動物園的呆萌外交官
2023/2/15 14:53（2/15 14:54 更新）
捷克首都布拉格市長賀瑞普2日宣布，台北市立動物園借殖給布拉格動物園的雌性穿山甲「潤喉糖」已產下一隻小穿山甲（圖）。（圖取自facebook.com/zoopraha）
主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：林育立／中央社駐柏林特派員
主題：越來越「台」的歐洲之心──台捷關係升溫那些事
小英總統的第二通電話，來自與臺友好的捷克總統哈維爾、帕維爾、總統、總理，傻傻分不清楚？除了政治人物的互訪之外臺灣派出的是最呆萌的兩位外交官-果寶&潤喉糖快讓特派談新事，說出您不知道的大小事！
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源 |文字：鄭惠文
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