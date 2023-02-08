【特派談新事S2E58】探墓2人組vs.百座華人墓碑的秘密
2023/2/8 17:58（2/8 18:01 更新）
奧古斯托（左）與路沙卡（右）在印尼三寶瓏市郊的一處樹林找到一座華人墳墓。中央社記者李宗憲三寶瓏攝 112年1月26日
主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員
主題：印尼三寶瓏
印尼三寶瓏（Semarang）市區，常見騎著摩托車的「探墓2人組」——奧古斯托（Pippo Agosto）和路沙卡（Bram Luska），他們以尋訪此地明、清至民國時期的華人墓碑，拼湊那些年的歷史痕跡。
而這些墓碑散落在社區民宅、叢林、荒廢花圃或路邊，兩人花了3年才記錄將近100座，這個無心插柳的舉動，間接發現高中同學的祖先安葬處，墓碑上還以繁體字刻印「中華民國拾年」……。
為何三寶瓏的華人歷史紀錄甚少，不像廟宇廣為人知？而鄭和竟然比公關更受歡迎，這是怎麼一回事？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源 |文字：張若瑤
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