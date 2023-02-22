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【特派談新事S2E60】俄烏戰爭一週年 俄羅斯烏克蘭新動向

2023/2/22 20:10（2/22 20:29 更新）
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圖為去年5月烏克蘭莫遜鎮遭俄軍砲轟。（路透社）
圖為去年5月烏克蘭莫遜鎮遭俄軍砲轟。（路透社）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：俄侵烏一週年

2022年2月24日，俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發了自1945年二戰結束以來，歐洲最為慘烈的戰爭，同時也為世界投下了一顆震撼彈。俄羅斯和烏克蘭兩國的一舉一動，皆備受國際關注。這場戰爭，也意外成為歐洲能源轉型的幕後推手，歐盟各國開始努力擺脫對俄羅斯的能源依賴。如今屆滿一週年，牽一髮動全身的俄烏戰事，歐美各國及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的下一步，究竟會如何發展?

一起收聽，來自中央社駐倫敦特派的記者-陳韻聿怎麼說！

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源｜文字：鄭惠文

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「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
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