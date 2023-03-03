【空中小客廳S2E36-1｜台灣人在世界】呼喚災區童復學 林子鈞過山關

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遠山呼喚創辦人林子鈞（左），應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享打造「遠山呼喚」從2人組織走向「亞洲NGO人才學校」的過程。中央社記者徐肇昌攝 112年3月3日

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■「台灣人在世界」系列專題二：（教育篇／以離開為目的播種）

主持人：張若瑤

與談人：林子鈞／「遠山呼喚」創辦人

主題：從「遠山呼喚」到「亞洲NGO人才學校」

今年27歲的林子鈞，在8年前的2015年，還是台大經濟系二年級學生時，與土木系同學蔡宛庭兩個人一起成立非營利組織——「遠山呼喚」，他們帶著一套「教育系統」到尼泊爾，希望能以「種植教育」的方式，讓台灣成為「亞洲的教育品牌」。

比較特別的是，他們的投入是以「離開」為目標，培力在地青年，讓「教育」不只是短期救援，而是真的能向下扎根。

2021年，他們把在尼泊爾的服務經驗「模組化」，對東南亞發起「耘海計畫」，在印尼、緬甸、柬埔寨、越南與菲律賓等國家，培訓青年領袖組織「教育NGO」，希望打造「亞洲NGO人才學校」，開創台灣在國際行動領域上的全新定位。

做跨國教育得先吃半年閉門羹？尼泊爾人為何稱學校為「那座山」？把孩子帶回教室最難過的關卡是……？

違背所有NGO正常的選點邏輯，「種植教育」不是砸錢蓋學校，聽林子鈞怎麼說。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

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【什麼是「台灣人在世界」系列專題？】

在國際與兩岸情勢的影響下，「台灣」這塊曾有「彈丸之地」稱謂的島嶼，近幾年被全球「聚光燈」照得閃亮亮，這些來自四面八方的好感，對「台灣」大量增長的討論度與能見度，以及自由民主的品牌印象，都不是在一夕間構成的。

這其中有許許多多優秀的人才，早在「台灣」成為「潮流趨勢」之前，就在世界的各個角落燃燒自己，以一點一滴的微光，照亮台灣人通向世界的那條路。「空中小客廳」接下來會陸續製作「台灣人在世界」的系列專題節目，傳頌這些「海外點燈人」的故事。

‧1月，聽建築師裘振宇說「人道篇／廢墟中的新文明」之一（https://reurl.cc/ymNym2）、之二（https://reurl.cc/33E1X8）。

‧3月，聽NGO創辦人林子鈞說「教育篇／以離開為目的播種」之一（https://reurl.cc/zAN8na）、之二（https://reurl.cc/0EXo3K）。

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